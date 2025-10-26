Resultados en vivo de las elecciones en Salta: cómo van las legislativas 2025 ahora

Este domingo, los salteños eligieron tres senadores y tres diputados. En los comicios compitieron nueve listas y LLA espera quedarse con el triunfo en el distrito con María Emilia Orozco, primera candidata a senadora y principal figura libertaria; para Diputados va Gabriela Flores. En las elecciones provinciales de mayo se impuso el frente del gobernador Gustavo Sáenz aunque LLA ganó en la capital. Sáenz acompaña al frente “Primero los Salteños” que lleva a Flavia Royón como candidata a senadora nacional y a Bernardo Biella para diputado. Fuerza Patria tiene al exgobernador Juan Manuel Urtubey como número uno para la Cámara alta y a Emiliano Estrada, que va por la reelección en la Cámara baja.