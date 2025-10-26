Resultados en vivo de las elecciones en Salta: cómo van las legislativas 2025 ahora
Todo el país espera por los primeros resultados, a las 21 horas; minuto a minuto, lo que hay que saber, en directo
Expectativa en el Gobierno: qué pasa con los primeros resultados
Elecciones 2025: la participación en pisos históricos
Las elecciones confirmaron el proceso de retracción de los electores que se verificó este año en los ocho distritos que ya fueron a las urnas, donde el promedio de participación fue de 58%. La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 18 había votado solo 66% del padrón. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023. Incluso, podría darse una curiosidad: que el ausentismo supere a la fuerza ganadora. Más de 12 millones de personas decidieron no asistir a votar.
Elecciones Salta 2025: a qué hora se conocen los resultados hoy
Según lo informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), los primeros datos del escrutinio provisorio estarán disponibles a partir de las 21.00 horas. Este horario no es casual, ya que la ley establece que los resultados no pueden difundirse antes de esa hora, salvo que la Justicia Electoral autorice una excepción si se verifica un porcentaje mínimo de mesas escrutadas. El objetivo de esta restricción es garantizar que la información oficial se difunda con un nivel de representatividad suficiente, lo que evita interpretaciones erróneas o proyecciones prematuras.
¿Qué se votó en Salta?
Este domingo, los salteños eligieron tres senadores y tres diputados. En los comicios compitieron nueve listas y LLA espera quedarse con el triunfo en el distrito con María Emilia Orozco, primera candidata a senadora y principal figura libertaria; para Diputados va Gabriela Flores. En las elecciones provinciales de mayo se impuso el frente del gobernador Gustavo Sáenz aunque LLA ganó en la capital. Sáenz acompaña al frente “Primero los Salteños” que lleva a Flavia Royón como candidata a senadora nacional y a Bernardo Biella para diputado. Fuerza Patria tiene al exgobernador Juan Manuel Urtubey como número uno para la Cámara alta y a Emiliano Estrada, que va por la reelección en la Cámara baja.
Dólar cripto: a cuánto cotiza ahora
Bitcoin: $164.263.489,11Ethereum: $6.004.547,52
¿Hasta qué hora dura la veda electoral?
Todas las prohibiciones de la veda electoral concluyen tres horas después de cerrados los comicios, es decir, a las 21 del domingo 26 de octubre.
Elecciones: a qué hora se conocen los primeros resultados hoy
Según lo informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), los primeros datos del escrutinio provisorio estarán disponibles a partir de las 21.00 horas. Este horario no es casual, ya que la ley establece que los resultados no pueden difundirse antes de esa hora, salvo que la Justicia Electoral autorice una excepción si se verifica un porcentaje mínimo de mesas escrutadas. El objetivo de esta restricción es garantizar que la información oficial se difunda con un nivel de representatividad suficiente, lo que evita interpretaciones erróneas o proyecciones prematuras.
Qué se votó en Salta en estas elecciones 2025
Este domingo, los salteños eligieron tres senadores y tres diputados. En los comicios compitieron nueve listas y LLA espera quedarse con el triunfo en el distrito con María Emilia Orozco, primera candidata a senadora y principal figura libertaria; para Diputados va Gabriela Flores. En las elecciones provinciales de mayo se impuso el frente del gobernador Gustavo Sáenz aunque LLA ganó en la capital. Sáenz acompaña al frente “Primero los Salteños” que lleva a Flavia Royón como candidata a senadora nacional y a Bernardo Biella para diputado. Fuerza Patria tiene al exgobernador Juan Manuel Urtubey como número uno para la Cámara alta y a Emiliano Estrada, que va por la reelección en la Cámara baja.
Más notas de Elecciones 2025
- 1
Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Argentina 2025
- 2
De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025
- 3
Elecciones legislativas: Mauricio Macri, otra vez víctima de un video electoral hecho con IA
- 4
Boca de urna Elecciones Argentina 2025: qué dice de los resultados la Cámara Electoral