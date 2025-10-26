La participación es más baja que en las últimas elecciones: al mediodía solo había votado 23% del padrón

La Cámara Nacional Electoral informó que a las 12 de hoy había votado solo 23% del padrón. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023.

En 2021, en las últimas elecciones legislativas, al mediodía había votado, en las PASO, 26% del padrón y en las generales, 30,5%. En las presidenciales de 2023, a la misma hora, el número fue de 28% en las PASO y de 29,6% en las generales.

La Dirección Nacional Electoral informó además que se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto diputados como senadores.

Tanto el Poder Ejecutivo como la justicia electoral enviaron mensajes promoviendo que la gente vaya a votar. Advierten que podría generarse un cuello de botella si muchos votantes deciden presentarse a última hora. No se descarta, no obstante, que este primer corte de las 12 sea la señal de que el fenómeno del ausentismo vuelve a profundizarse.

Este año, fue muy baja la participación en los distintos comicios locales. En la mayoría de los distritos que adelantaron sus elecciones, la participación se ubicó por debajo del 60%, muy lejos del promedio histórico de 77% que acompañó a las legislativas desde 1983.

En la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, la concurrencia fue del 61,21%, uno de los niveles más bajos desde el retorno democrático. Aunque el número superó las expectativas previas -se esperaba una asistencia incluso menor-.

Las elecciones en la escuela Nro 18 “Próspero Alemandri”, en Avellaneda Valera Rotman - LA NACION

En los ocho distritos que ya celebraron sus elecciones (Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, la ciudad de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Formosa y Corrientes), el promedio de participación fue del 58%, casi veinte puntos por debajo de la media histórica.

Formosa, con un 65,8%, fue la provincia más movilizada; Santa Fe, la menos, con apenas 46%.

El nuevo sistema

La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una misma pieza y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. Los partidos figuran en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales). Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

Se votan diputados nacionales en todos los distritos y senadores nacionales, en ocho: ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

El presidente de la Junta Electoral de Mendoza, Dalmiro Garay, recorre la Escuela N.º 9-030 Normal Superior Tomás Godoy Cruz, de la ciudad de Mendoza Marcelo Aguilar - LA NACION

Cómo se vota con BUP

El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.

En la cabina de votación, marca el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.

Luego, dobla la boleta por la línea punteada y la deposita en la urna.

Al finalizar, el votante firma el padrón, recibe la constancia de voto y le devuelven el DNI.

Noticia en desarrollo