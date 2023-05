Elecciones en Salta: La Poma, el pueblo en el que hay más candidatos que mesas de votación

escuchar

LA POMA, Salta.- En un rincón inhóspito de los Valles Calchaquíes, en el departamento de La Poma, el más pequeño de Salta, hay más candidatos a gobernador que mesas para que voten sus habitantes. En las cinco mesas habilitadas para votar el domingo próximo hay boletas de los 12 candidatos a gobernador de la provincia, que no tuvo elecciones primarias.

La sobre abundancia de candidatos sorprende a los habitantes de este departamento por varias razones. La principal es que no conocen a más de dos. O tres, en el mejor de los casos. “Acá no vienen”, dice la directora de la escuela N° 455, María Julia Lera, a cargo del operativo electoral en ese establecimiento.

“No vienen de visita los candidatos a gobernador. Pero tampoco tenemos canales de noticias provinciales, la radio AM se sintoniza muy mal. E internet solo hay a las cinco de la mañana. Así que se los conoce muy poco. Solo vino el Presidente (Alberto Fernández), una vez, acompañado del gobernador (Gustavo Sáenz) a inaugurar viviendas, pero no lo vimos porque pasaron en avión”, sostiene Lera, la directora de la escuela N°4551.

La previa de la elecciones en La Poma, en la provincia de Salta Javier Corbalan - LA NACION

La situación de La Poma es acaso una paradoja de los próximos comicios en toda Salta: la oferta electoral – derivada de la ausencia de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias- es desordenada para el electorado.

Un dato: muchas de las líneas políticas que están en los segmentos de intendente y concejales avalan a la candidatura del gobernador Saénz. “Es una especie de ley de lemas encubierta lo que sucede en Salta”, sostiene algún observador ocasional que evita dar el nombre.

Menos candidatos, más agua

Los 1480 habitantes habilitados para votar el domingo asistirán a cinco mesas de votación dispuestas, tres de ellas en la escuela N°4381 Nevado de Acay El Sauce – localidad cabecera-, una en la escuela 4551 de la localiad de El Rodeo, y una en la escuela 4571, de Cobres.

Pero los habitantes de La Poma no tienen grandes expectativas sobre los comicios: “No estaba enterada que hay doce candidatos a gobernador”, sostiene Susana Flores, maestra de cuarto y quinto grado que será vicepresidente de mesa el domingo próximo. “Acá hay otros problemas, el más grave es la falta de agua potable”, dice la mujer que este fin de semana dormirá en la escuela para esperar al operativo del ejército, con las urnas electrónicas, ya que su casa queda a 200 kilómetros de distancia y para ir a su domicilio tiene que ir primero a Salta capital, luego a Jujuy y finalmente volver a llegar a Salta.

No son las únicas mujeres que están sorprendida por la cantidd de candidatos a gobernador en este departamento. “Acá no nos llegan las propuestas regionales”, dice Reynaldo Casimiro. A su lado, Amador Abraham asiente. “Los candidatos no vienen. No sabemos sus propuestas Son figuritas”, expresan en un alto en el almuerzo al reparo del sol que quema en los valles.

Elva Arapa, directora de la escuela 4381 Nevado de Acay, coincide: “Doce candidatos a gobernador es demasiado. Nadie afloja en sus propios intereses. No los conozco a los doce. Nos confunden a los electores”.

Susana Flores y Maria Julia lera, la directora de la escuela 4551 Javier Corbalan - LA NACION

Es que en Salta lo que predominan son frentes con alianzas que entrecruzan a candidados originarios de distintos partidos. “Los partidos ya fueron”, se queja Elva Arapa. Ella no tiene idea a quién va a votar. Está enfocada en recibir a los gendarmes que dormirán en la escuela este fin de semana, junto con los veedores. Para ellos dispuso de colchones en el salón de séptimo grado. Es que el viaje desde Salta capital es cansador por la quebrada del Escoipe, la Cuesta del Obispo por las rutas 33 hasta tomar la ruta 40.

“A mí no me pregunte porque son tantos los candidatos a gobernador”, dice a LA NACION Juan Mamani, intendente en ejercicio y aspirante a la reelección por el Partido Justicialista.” Yo voy con Sáenz”, aclara. Dani Nolasco, agrega: “Es una elección particular, a muchos sorprende la cantidad de candidatos a gobernador. Yo acompaño a Sáenz”, dice el hombre que se presenta por la línea Memoria y Movilización. El profesor Alejandro García también también aporta votos para el mandatario en ejercicio que busca otro mandato.

Para tratar de llevar mejor conciencia cívica entre los 41 alumnos del establecimiento la directora de la escuela 5441 propuso a los niños un trabajo práctico con las propuestas de los candidatos a intendentes y concejales. Son tres los postulantes a intendentes de La Poma: Edgardo Mamani (Partido Justicialista), Manuel Alejandro García (Unidos por Salta) y Dani Raúl Nolasco (Memoria y Civilización).

“Fue muy difícil completarlo. Ninguno nos trajo las propuestas”, se queja Lera, la directora de la escuela, amargamente. Sin televisión, con pocas señal de radio, con poca internet. Los habitantes de La Poma se aprestan a ir a unos comicios donde la sobre oferta es acaso una ficción. O un juego de la política que poco tiene que ver con sus intereses.