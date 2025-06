Elecciones en Santa Fe: la votación en Rosario estará polarizada entre peronistas y libertarios

ROSARIO.- Este domingo se llevarán adelante en Santa Fe las elecciones en las que se elegirán 19 intendentes, más de 200 presidentes comunales y se renovarán los concejos deliberantes en 65 distritos. La atención política está puesta en Rosario, donde se ponen en juego 13 bancas, en una elección que estará polarizada, según las últimas encuestas, entre el peronismo y los libertarios.

Las elecciones se desarrollarán en todas las localidades de la provincia: habrá 1458 locales de votación, con 8.392 mesas para nacionales y 90 para extranjeros. En total son 2.842.361 electores nacionales y 26.801 extranjeros.

El periodista Juan Pedro Aleart, candidato de la Libertad Avanza en Rosario , hizo campaña con el respaldo de Karina Milei Instagram @JAleart

El duelo en Rosario estará centrado entre Juan Monteverde, que encabeza la lista Más para Santa Fe, un frente protagonizado por distintos sectores del peronismo, y Juan Pedro Alear, de La Libertad Avanza. Según las últimas encuestas, hay una estrecha paridad entre estos dos candidatos, en un test electoral que se avizora como la previa a la pelea por la intendencia, que hoy está en manos de Pablo Javkin, de Unidos para Cambiar Santa Fe, un frente electoral que tiene como integrantes a radicales, PRO y socialistas. La postulante de este sector es la actual secretaria de Cercanías, Carolina Labayru.

El último tramo de la campaña electoral tendió a nacionalizarse, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la detención en su domicilio de Cristina Kirchner. Aleart se pegó a la figura de Javier Milei y trató de arrinconar a Monteverde, líder de Ciudad Futura, un espacio de centroizquierda, al ligarlo al kirchnerismo, algo que le resultó incómodo a este dirigente que bajó el perfil en la última etapa de la campaña para evitar posicionarse frente a la detención de Cristina.

La campaña de Monteverde se centró en lanzar duras críticas contra la actual gestión municipal, fundamentalmente, en el rol que tiene con los medios de comunicación. “La gente no me ve mucho en los medios, porque tenemos un intendente que es autoritario. Como en la última elección saqué casi la mitad de los votos me censura. Podemos darle un mensaje contundente a los autoritarios", afirmó el candidato que postula el peronismo en sus últimas intervenciones.

Hay otros dos candidatos del peronismo, que irán por fuera de este esquema de alianzas, como el exconcejal Roberto Sukerman y el periodista Lisandro Cavatorta, algo que le puede restar unos puntos al peronismo, que podrían ser claves en un escenario de palo y palo con los libertarios.

El candidato a concejal por la Libertad Avanza centró su final de campaña en Cristina Kirchner. “Lo que la mayoría de los argentinos estábamos esperando, sucedió. La Corte encontró culpable a la ex presidenta en la causa Vialidad. Se llama justicia, no es proscripción, como dice Juan Monteverde”, afirmó el periodista.

En esa línea, la candidata oficialista también se plegó a cuestionar a Monteverde por estar con el peronismo que respalda a la expresidenta. “Puedo decir que estoy con Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin. Juan Monteverde oculta a Cristina Kirchner”, aseguró Labayru.

El miércoles pasado, la secretaria de Cercanías de la gestión de Javkin cerró su campaña en un acto con el gobernador Maximiliano Pullaro, que le dio su respaldo en este turno electoral.

En una elección que aparece peleada, el gobernador Maximiliano Pullaro apoya en Rosario la candidatura de Carolina Labayru

Labayru resaltó la pacificación de la ciudad, lograda desde la asunción de Pullaro en la provincia, según ella. “Miren esta semana de Rosario, con los festejos por el día de la Bandera, con todas las actividades, toda la gente que nos volvió a visitar, todas las obras que se terminan y las que están en marcha, miren lo que somos capaces de hacer unidos”, sostuvo.

Los libertarios, que llevan como candidato al experiodista Aleart como principal referente, consideran que si logran un triunfo en este turno electoral tendrán serias chances de quedarse con la intendencia, hoy en manos de Javkin, de Unidos, quien lleva su segundo mandato. La irrupción de La Libertad Avanza con un candidato fuerte, como Aleart, que ya contaba con un alto nivel de conocimiento, por haber estado varios años al frente del principal noticiero del mediodía, alteró la composición del voto no peronista y sobre todo al oficialismo, que lleva a Labayru como referente, en su debut electoral.

La expectativa del peronismo

Una victoria de Monteverde en Rosario, donde en la última elección a intendente estuvo cerca, pondría al peronismo en otra posición en la provincia de Santa Fe, donde las últimas performances electorales fueron pobres. En la elección a convencionales constituyentes, el PJ quedó en segundo lugar con el 15% de los votos, y obtuvo la mitad que logró lista que encabezaba Pullaro. Algunos en el peronismo esperan que la victoria en Rosario encolumne a todo el espacio en una unidad que viene complicada entre sectores en los cuales no descolla ningún liderazgo.

La alianza que selló Monteverde con el senador Armando Traferri, imputado como jefe de una asociación ilícita en la fiscalía de Rosario, le valió cuestionamientos internos de sectores más progresistas. El peronismo no logró ganar nunca la intendencia desde 1983, en una ciudad donde el socialismo a partir de los 90 logró convertirse en un espacio de peso, que se fortaleció tras la conformación del Frente Progresista, en el que confluyeron radicales y demoprogresistas.

El espacio no peronista

Hoy ese espacio no peronista es más amplio aún, en la figura de Unidos para Cambiar Santa Fe, donde tributa Pro, pero la gestión de Javkin enfrentó dificultades en un periodo de caída de la recaudación, escasez de fondos y demanda de obra pública, en momentos en que la Nacion

En la gestión de Javkin son conscientes de que corren detrás en este combate electoral, pero consideran que las elecciones de medio de mandato no son determinantes cuando se elige intendente. Creen que tienen tiempo para dar vuelta la desventaja que poseen hoy, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas obras en marcha, en el 300 aniversario de la ciudad de Rosario.

La aparición de La Libertad Avanza con sello propio en Rosario y con un outsider como candidato a concejal generó complicaciones, de cara al futuro al frente Unidos. Esto ya se vio en las PASO, en las que la coalición del oficialismo quedó tercera. Esa división del “no peronismo” fortaleció a Monteverde, pero el crecimiento de los libertarios puso al escenario electoral en una fina paridad.

Votación en la Capital

En la ciudad de Santa Fe la disputa electoral se dará entre seis listas de candidatos que no solo pondrán a prueba su capital político, sino que, en algunos casos, el resultado también repercutirá sobre los referentes de los sectores a los que representan o aseguran representar.

La primera incógnita es saber cuál será el nivel de participación en estos comicios. El antecedente inmediato no despierta demasiado optimismo: en las PASO del 13 de abril, el presentismo apenas superó el 50%, a pesar del impulso adicional que representó en ese momento la elección de convencionales constituyentes.

En este escenario de interés escaso, las circunstancias y estrategias de cada uno de los sectores en pugna en la ciudad de Santa Fe reflejan características particulares.