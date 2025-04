Elecciones en Santa Fe: Pullaro plebiscita su gestión y los libertarios buscan dar la sorpresa

ROSARIO (De un enviado especial).-A Maximiliano Pullaro le gusta definirse, en actos públicos y encuentros privados, como el “gobernador de la provincia invencible de Santa Fe”. En las horas finales de una campaña electoral casi silenciosa, sin actos masivos ni proclamas grandilocuentes, el mandatario provincial con origen y corazón radical y andar de equilibrista pragmático ajusta los detalles para intentar asegurarse una victoria, en lo que será, el domingo, un virtual plebiscito a su gestión.

No sólo será, por cierto, una prueba de fuego para él y su variopinta coalición de gobierno, un amplio arco que va desde el socialismo a la Ucedé. La otra gran incógnita de la elección a convencionales constituyentes será cuando mide y pesa la “marca Milei” en su primera experiencia, y en una provincia gobernada, desde 1983 y alternativamente, por el PJ, el PS y ahora la UCR, todos distantes de la política libertaria.

“Este 13 de abril, los santafesinos vamos a elegir quienes van a reformar nuestra constitución. Por más obra pública y cero corrupción, votá la U”, dice el propio Pullaro en uno de los últimos spots de campaña, que cerrará hoy con “reuniones de trabajo” ligadas a la ficha limpia, uno de los puntos fuertes de la reforma constitucional que el oficialismo propone para los próximos meses. La reforma incluye la posibilidad de reelección del gobernador, prohibida en la constitución vigente, que data de 1962.

Para que quede claro que se juega su propio pellejo, Pullaro encabeza la lista de convencionales constituyentes distrito único de Unidos para Cambiar Santa Fe, seguido por Germana Figueroa Casas, de Pro, y Lionella Cattalini, del socialismo. Su rostro aparece en cada afiche del boulevard Oroño, virtual puerta de entrada a esta ciudad, que amaneció con el cielo encapotado y poca actividad por el paro nacional decretado por la CGT.

En el seno de la coalición remarcan por lo bajo que quedaron fuera de la lista pesos pesado como el actual intendente de esta ciudad, Pablo Javkin; el ex gobernador socialista Antonio Bonfatti, o la ex intendenta y actual diputada nacional Mónica Fein. La búsqueda de nuevas caras está detrás de la estrategia oficial, que aspira-según el propio Pullaro-a obtener al menos 30 de los 69 convencionales que se pondrán en juego en unos comicios regidos por la Boleta Unica Papel en la que habrá además primarias en 11 localidades para intendentes; en 53 localidades, a concejales municipales; y en 75 localidades se elegirán postulantes a miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas.

Con el peronismo fracturado en tres vertientes (Más para Santa Fe, de Juan Monteverde; Roberto Sukerman, de País, y Active Más, de Marcelo Lewandowski junto al ex PS Rubén Giustiniani) y pocas chances de triunfo, el oficialismo mira de reojo la oferta libertaria, que también tiene competencia interna.

Con el aval de Karina Milei, que presentó aquí a sus candidatos a mediados de marzo, la armadora y diputada nacional Romina Diez encargó al diputado nacional Nicolás Mayoraz la cabeza de la lista de convencionales de La Libertad Avanza, y a Juan Pedro Aleart como su referente departamental en esta ciudad, con chances de pelear aquí el primer puesto según coinciden distintas encuestas. Los libertarios, que sin el sello de LLA en 2023 obtuvieron el 6 por ciento de los votos en las elecciones a gobernador que dieron el triunfo a Pullaro, confían en que el escenario, con Milei en el poder, es hoy bien distinto. En el ballotage de 2023, Milei obtuvo en esta provincia el 62,8 por ciento de los votos, contra el 37,17 de Sergio Massa.

Juan Aleart, Romina Diez y Nicolás Mayoraz en andas de los fans libertarios

Candidatos de Milei

“Estos son los candidatos de Javier Milei y vienen a hacer en Santa Fe lo mismo que hace Javier en el país: terminar con los privilegios, achicar el peso del Estado, bajar impuestos y ser implacables con la inseguridad”, sostuvo Karina Milei en aquel acto en el que también estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sin ellos, La Libertad Avanza cerró el miércoles su campaña en esta ciudad, con una nutrida caravana de autos, el color violeta-el mismo de los afiches-y muchas fotos del Presidente en remeras y banderas libertarias.

“El domingo hay que votar a los candidatos de Milei para traer a Santa Fe los cambios que está impulsando en todo el país. Tenemos que terminar con el gasto político, bajar impuestos y castigar con dureza a los delincuentes. Tenemos la oportunidad de que nuestra provincia sea pionera en el cambio que estamos viviendo en nuestro país”, sostuvo Mayoraz luego del acto. Mientras un sector de Pro-incluida la vicegobernadora Gisela Scaglia-apoya a Pullaro, los libertarios cuentan entre sus filas con los bullrichistas Federico Angelini (hoy funcionario del Ministerio de Seguridad) y el diputado nacional José Nuñez, ingresado en 2023 por el Pro y última adquisición de LLA en la provincia.

La suba de impuestos impulsada por Pullaro es uno de los caballitos de batalla de los libertarios contra el gobernador, que a pesar de su filiación a la UCR que encabeza su amigo y senador Martín Lousteau sostiene un vínculo institucional con el Gobierno, y no suele criticar al Presidente en público. Eso sí: Pullaro parece haber hecho suyas algunas ideas libertarias: con el aval de haber obtenido logros en el combate contra la violencia y las organizaciones narco en los últimos meses, el ex ministro de Seguridad en el gobierno del socialista Miguel Lifschitz afirma que “no habrá rastros de garantismo” en la reforma parcial de 43 artículos de la constitución, motivo central de la votación del domingo.

Los libertarios tendrán, no obstante, la incómoda presencia en la boleta de Amalia Granata, ex candidata a gobernadora, hoy diputada provincial y cabeza de lista de la conservadora Somos Vida y Libertad. La ex modelo, corrida del mundo libertario por Karina Milei, suele recordar con ironía que el asesor presidencial Santiago Caputo le “enseñó” mucho de lo que sabe de campañas electorales. Cree, en diálogo con LA NACION, que “los libertarios pueden salir cuartos” por su falta de estructura, y sostiene que acompañará muchos de los artículos que se proponen renovar en la constitución, pero “siempre que Pullaro se autoexcluya para otro período consecutivo y la cuenta arranque en 2027”.

Desde el oficialismo están confiados, y dejan trascender una diferencia de veinte puntos sobre el segundo, que podrían ser (o no) los libertarios. “Si salen segundos está bien para ellos, si no lo consiguen se va a leer como una derrota de Milei en la provincia”, afirman desde el búnker de Pullaro, que esperará los resultados, el domingo, en esta ciudad, a orillas del río Paraná.

Jaime Rosemberg Por