Elecciones: Patricia Bullrich anunció que le ofreció a José Luis Chilavert la candidatura a intendente de La Matanza

Después de haber participado de un encuentro convocado por Mauricio Macri para evaluar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta sobre cómo y cuándo se votaría en la ciudad, Patricia Bullrich volvió a sus recorridas de campaña por territorio bonaerense. Así, la titular del Pro y precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio sorprendió esta tarde al anunciar que le ofreció al ex arquero paraguayo, José Luis Félix Chilavert ser candidato a intendente de La Matanza.

“La provincia de Buenos Aires es el 40% del electorado, y cuesta mucho el trabajo de la provincia; es mucho más mano a mano”, evaluó Bullrich, en un balance sobre la campaña. “Estoy trabajando mucho en la provincia y los últimos números que vi… Vengo al galope en la Provincia”, aseguró.

En diálogo con Radio Continental, Bullrich señaló que su trabajo de posicionamiento en la provincia derivó en haberse convertido en “adversaria” del oficialismo. “En La Matanza vengo trabajando mucho, a mí me han tomado como la gran adversaria”, dijo, y argumentó: “La semana pasada me dijeron que era la responsable de lo que le había pasado al colectivero asesinado, que lo había encerrado a [Sergio] Berni. Hoy el juez y el fiscal dijeron que era todo verso. Así que me han tomado como adversaria, así que estoy yendo mucho a la Provincia y me estoy empezado a mover y generando estos ruidos”.

Al ser consultada sobre su deseo para que el exarquero de Vélez sea su candidato a intendente de La Matanza, Bullrich aseguró: “A mí me encantaría, pero ahora está trabajando en Paraguay”. “Me dijo que a él le encantaría, y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras, pero me dijo: ‘Me voy por mi Paraguay’, veremos”, precisó la titular del Pro.

Puntualmente, al evaluar lo que se debería hacer en el distrito de La Matanza, Bullrich señaló: “Lo básico es utilizar los recursos de una manera adecuada”. “La Matanza tiene un fondo de ahorro enorme y no lo utiliza para el bienestar de la gente”, sostuvo, y acusó: “Tenes calles desastrosas, no hay cloacas, no hay seguridad”.

“Hay municipios como el de San Miguel que, a partir de un sistema de seguridad propia, bajó el delito en un 70% y no es un pueblo que tiene campo alrededor, tiene lugares complejos como Moreno o José C. Paz”, contrastó Bullrich, y siguió: “La falta de voluntad política, la idea de que dejamos las cosas como están, de no mejoramos nada, de no trabajamos por la vida de la gente, es algo que en La Matanza se ve muy fuertemente”.

Según Bullrich, en la provincia de Buenos Aires es posible encontrar “intendencias buenas que sean de Juntos por el Cambio y también hay buenas gestiones que vienen del peronismo”. “Podés hacer la diferencia entre un lugar y el otro”, dijo, y apuntó: “En La Matanza guardan la plata, no la invierten, no tienen agua, las calles son un desastre, no tiene centro de monitoreo cuando hay en todas las ciudades del país. No tienen nada”.

