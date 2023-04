“Conmigo no, Berni”: Patricia Bullrich rechazó la “teoría conspirativa” del ministro de Axel Kicillof en plena crisis por la inseguridad

escuchar

En medio del revuelo político por la violenta agresión que sufrió Sergio Berni en una protesta de un grupo de colectiveros por el asesinato de un chofer en La Matanza, la titular de Pro y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, aseguró hoy que el ministro de Seguridad bonaerense debería asumir la responsabilidad por la crisis de inseguridad en la provincia de Buenos Aires en lugar de apelar a “teorías conspirativas”.

La referente de Juntos por el Cambio rechazó los dichos del funcionario de Axel Kicillof, quien aseguró que fue víctima de una “emboscada” y acusó a supuestos “infiltrados” de Pro que, según Berni, responden al sector de Bullrich.

“Conmigo no, Berni”, replicó Bullrich ante la consulta de LA NACION. “La verdad es la verdad. No hay teoría conspirativa. La verdad es la angustia, es la muerte de un colectivero. Es la crónica de una muerte anunciada” , remarcó la exministra de Seguridad, quien prefirió no darle mayor relevancia a las acusaciones de Berni.

Cerca de Bullrich consideraron un “absurdo” que Berni haya acusado a la titular de Pro de fogonear la golpiza que sufrió cuando intentaba intervenir en la protesta de un grupo de choferes de colectivo por el asesinato de su colega Daniel Barrientos, en La Matanza. De hecho, las múltiples crónicas periodísticas que dieron cuenta de la agresión señalaron que el ministro llegó sin previo aviso al lugar. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, que conduce Eugenio Burzaco, se expresaron en un sentido similar, indicando que el ministro no comunicó su llegada a las autoridades porteñas.

Desde el kirchnerismo cuestionaron a Bullrich por no haber condenado el ataque a Berni e intentaron sembrar sospechas sobre el hecho. Hoy, el ministro de Kicillof dijo que el crimen de Barrientos pudo haber sido planificado. “No sé si nos tiraron un muerto”, sostuvo.

Bullrich se había reunido hace un par de semanas con un grupo de choferes de la línea 620 en Morón. Además, estuvo en un acto en La Matanza el jueves pasado. Esas imágenes fueron difundidas por dirigentes del Frente de Todos en las redes sociales para sugerir una supuesta vinculación con el ataque a Berni. Allegados a la exministra de Seguridad consideran disparatadas esas teorías.

Bullrich, en La Matanza

Remarcan que esos carteles con la frase “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo” suelen estar en las marchas por la inseguridad en el conurbano. “Si tuvieran relación con la realidad, sabrían que están en todos lados” , afirman cerca de Bullrich.

En el entorno de la titular de Pro repiten que el kirchnerismo debe hacerse cargo de la crisis por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Además, destacan la actuación de los efectivos Policía de la Ciudad, que rescataron a Berni cerca del cruce entre las Avenidas General Paz y Juan Bautista Alberdi.

De arranque, Berni dijo que los policías porteños habían “cumplido el protocolo”. Pero, un rato más tarde, dio un nuevo giro y cuestionó el accionar de esa fuerza por haberlo retirado del lugar contra su voluntad. “Mejor que Burzaco no me llame porque se va a comer flor de puteada. Esto no se hace; no puede poner en riesgo la vida de una persona”, resaltó.

La reacción de Larreta y Vidal

De inmediato, Rodríguez Larreta salió a responderle: “ La Policía de la Ciudad lo salvó de una situación muy violenta y grave; y él en vez de agradecer con humildad, quiere putear al ministro ”, afirmó el jefe de gobierno porteño.

En Uspallata también rechazaron la supuesta participación de “infiltrados” de Pro en la protesta de colectiveros. “Berni quiere desviar el foco de atención y preocupación, que es la inseguridad”, dijeron.

Mientras recorría la provincia de Entre Ríos junto a Rogelio Frigerio, la diputada nacional María Eugenia Vidal, una de las referentes de Pro que analiza entrar en la disputa por la Presidencia, criticó en duros términos a Kicillof y Berni por la ola de violencia en Buenos Aires.

“Tienen que dejarse de hablar y ponerse a trabajar. Durante mi gobierno en la Provincia se habían incorporado 423 cámaras en colectivos y un centro de monitoreo, que la gestión actual de Kiciloff y Berni decidió cerrar. Esto se va a terminar y la seguridad será una prioridad absoluta”, afirmó Vidal ante la consulta de LA NACION. Hasta ahora el gobernador bonaerense y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se mantuvo en silencio .

Frigerio recibió a Vidal en Entre Ríos

“La sociedad nos está dando cachetazos a la política todos los días”, advirtió Vidal. Y alertó sobre la seguidilla de casos con repercusión pública que exhiben el hartazgo de la ciudadanía, como la agresión a Berni, la muerte de una beba en la puerta de la Casa Rosada, los vecinos de Rosario que quemaron “la casa de un narco”. “La sociedad nos viene pidiendo a gritos que hagamos algo distinto”, apuntó.

Al ser consultada sobre si pretende ser candidata a presidenta, Vidal reiteró que definirá a fin de mes. “Tengo vocación y quiero ser presidenta, ya lo dije públicamente, siento que no es el momento para dar este debate con la sociedad”, concluyó.

Por su parte, Diego Santilli, precandidato a gobernador de Juntos en Buenos Aires, reclamó que Kicillof se “haga cargo” de la provincia. “ El silencio de Kicillof nos aturde . Lo que está pasando ahora es el abandono total y absoluto del Estado”, afirmó en diálogo con TN.

LA NACION