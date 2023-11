escuchar

Sergio Massa y Javier Milei transcurrieron de forma muy distintas las horas posteriores al último debate presidencial. Mientras que en el círculo más cercano del tigrense había satisfacción por lo que creen que fue una muy buena performance del ministro de Economía, lo que mereció una intervención del candidato para moderar los ánimos, en la vereda de enfrente los libertarios se conformaron con que su lider no haya tenido grandes exabruptos que puedan espantar al votante. “No logró sacarme de mi eje en ningún momento” , dijo hoy el candidato libertario, lejos de ensayar una autocrítica o de explicar por qué no incomodó en el debate a su rival con la crisis económica, la inseguridad o su alianza con el kirchnerismo. Puertas adentro de La Libertad Avanza, el balance que se hizo de la performance de su líder fue agridulce.

La contracara de eso era el clima en las filas de Unión por la Patria (UP), donde este lunes había satisfacción y creían haber podido dejar en evidencia que el libertario “no está capacitado para gobernar” y que “mintió durante toda la campaña”. Al tiempo que sostenían que también “mostró falta de preparación, inestabilidad emocional y falta de conocimiento del Estado”. Además de “falta de empatía” en el tema de Malvinas. Más allá de la mesura pedida por Massa, la realidad mostraba que en el búnker de la calle Mitre había satisfacción por haber logrado varios de los objetivos que se habían propuesto de cara al debate. Fundamentalmente: “dejar en evidencia” al libertario.

Sin datos sobre el impacto real que tendría el debate entre los votantes, en el equipo de Milei prefirieron dar vuelta de página rápidamente. A primera hora, tal vez como una estrategia para desplazar las críticas por no haber caído en las trampas retóricas de Massa, se apuró un comunicado de prensa para garantizar el normal reparto de las boletas el domingo y ratificar que no se incumplió ninguna norma de la Justicia Nacional Electoral. “La provisión de boletas a las Juntas Electorales de cada uno de los distritos es únicamente a los fines de colaboración por parte de la Justicia y el Correo. La Libertad Avanza no ha incumplido con resolución legal alguna” , sostuvo Santiago Viola, el apoderado partidario.

En un raid radial, Milei se quejó por los tosidos en el auditorio y dijo que se lo buscó perturbar durante todo el debate. También se quejó por un cambio de ubicación de los invitados, algo que ya estaba pautado de antemano con los organizadores del debate y los representantes de La Libertad Avanza y Unión por la Patria. “Todos tosían buscando perturbarme, Massa me provocó, fue muy agresivo”, se quejó Milei. Y también cuestionó “los carpetazos” del ministro de Economía cuando incorporó al debate una entrevista laboral que tuvo de joven para trabajar en el Banco Central o las inversiones offshore de sus familiares en Miami, información que fue publicada en el portal Realpolitik, donde decía trabajar el expolicía y espía Ariel Zanchetta. Victoria Villarruel, su compañera de fórmula, y Ramiro Marra, su ladero en la ciudad de Buenos Aires, también abonaron la teoría de una ayuda de los servicios de inteligencia.

Después del debate, Milei se prepara para los últimos días de campaña con una agenda cargada. Mañana estará en Rosario. Convocó a un acto en el Monumento a la Bandera y pidió que los asistentes lleven algo celeste y blanco. ¿Tomó la idea de Juntos por el Cambio? El miércoles reforzará su presencia en el conurbano bonaerense, con una recorrida por Ezeiza, y a la tarde irá a una charla con empresarios al Consejo Interamericano de Comercio y Producción. El jueves tiene previsto el cierre en Córdoba, con una caravana.

Massa, por su parte, tras cumplir con el objetivo del debate, respiró aliviado por un índice inflacionario altísimo, pero mejor que el último mes, y se enfocará en dedicar los últimos cuatro días de la campaña a buscar el voto de los indecisos, a quienes ya les habló este domingo por la noche en el debate presidencial y volverá a hacerlo hasta que el viernes empiece a regir la veda electoral. El tigrense focalizará su agenda en el conurbano y el interior del país con una serie de últimas recorridas rumbo al balotaje de este domingo 19 frente a Milei.

En el marco de esa agenda en la que concentrará sus últimos esfuerzos, Massa estará esta tarde en San Vicente , al sur del conurbano bonaerense, encabezando una actividad vinculada a Seguridad. Se trata de uno de los principales ejes de su campaña, siempre haciendo hincapié en lo que fue su gestión al frente de la intendencia de Tigre, algo sobre lo que habló este domingo en el intercambio con Milei. La elección no es menor, la de la inseguridad es junto a la inflación las dos problemáticas que más preocupan a la ciudadanía.

Para mañana martes el ministro-candidato viajará al sur del país para cumplir con visitas que le quedaron pendientes del tramo anterior de la campaña. Fue en la semana anterior a las generales, cuando la última corrida del dólar blue lo obligó a cambiar sus planes. Por eso el tigrense llegará mañana a Río Negro y probablemente también visite Neuquén.

El miércoles, aunque todavía aún sin precisiones de lugar, Massa se mostrará junto a estudiantes. Se trata de uno de los segmentos claves del electorado en vistas a los comicios del próximo domingo, ya que el libertario absorbió buena parte de los votos de ellos, históricamente más afines al peronismo.

Un día después será el acto de cierre de campaña, que seguirá una línea similar al anterior, que fue en una fábrica en el Parque industrial de Pilar, sin público, completamente alejado de los tradicionales actos multitudinarios, con militancia, que siempre caracterizaron al peronismo. Massa trabajará así en un esquema de cuatro días con actividades precisas y enfocadas en el sector que puede terminar definiendo la elección. Pero sobre todo, alejadas de multitudes e imprevistos que podrían interferir el reñido escenario con el líder de La Libertad Avanza.

