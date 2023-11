escuchar

En Pro se agarran la cabeza. “En marzo la elección estaba ganada, ¿cómo llegamos a esto?”, repiten. La sensación de desazón que primó cuando se conocieron los resultados de la elección general, por los que Juntos por el Cambio (JxC) quedó tercero, volvió a aparecer. Los pases de factura, también. Es que el deslucido desempeño de Javier Milei durante el último debate presidencial reanudó el malestar en lo que queda de la coalición opositora, no solo entre quienes se despegaron de la decisión inconsulta de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, sino también entre quienes optaron por acompañar las aspiraciones presidenciales del libertario.

Incluso, la excandidata presidencial del espacio reconoció que a Milei no le fue bien en su disputa discursiva con Sergio Massa. Destacó que el postulante de Unión por la Patria (UxP) “copó la escena” y habló de la “poca experiencia” del libertario. “Lo de anoche fue un debate encuadrado en un político profesional con mucha adicción a la mentira, muy coacheado, frente a una persona con muy poca experiencia, y se notó ”, lamentó Bullrich, presidenta de Pro, durante una entrevista con el programa televisivo Desayunos informales. “Está acostumbrado a otro tipo de lugares o espacios”, dijo sobre Milei, y agregó: “Massa copó la escena, sobre todo en la primera parte”.

A pesar de estos comentarios, el compromiso de Bullrich con el libertario sigue en pie. Bajo la consigna “Fiscales por el cambio y la libertad”, convocó a militantes a un encuentro mañana en la Capital Federal para “reforzar la idea de la importancia de fiscalizar las próximas elecciones del 19N”.

En la misma línea, uno de los primeros dirigentes en tener una lectura crítica sobre la situación del partido fundado por Macri fue Martín Yeza, intendente de Pinamar, quien utilizó su cuenta de X para expresar su malestar. “El 19 voto Milei y el 20 de noviembre a mejorar y fortalecer el Pro para no volver a mirar una cosa así ni tener que vivir una situación como en la que estamos”, indicó sobre el debate presidencial.

Tras el cisma que ocasionó en Pro la alianza que sellaron Bullrich y Macri con Milei, la urgencia por ordenar la fiscalización había aplacado los pases de factura, que se reavivaron después del debate presidencial de ayer. Más allá de los reproches ante la inexperiencia del economista libertario, los dirigentes “amarrillos” cuestionan la mala elección de una coalición que tenía todas las de ganar frente a un oficialismo inmerso en escándalos de corrupción y una crisis económica sin precedentes.

“Quedó expuesto el desastre de JxC. Nuestro espacio es un cachivache y dilapidamos la chance de volver a gobernar”, se sinceró un dirigente bonaerense Pro que no blanqueó su posicionamiento de cara al balotaje del 19 de noviembre. A pesar de que aseguró que pondrá a disposición su equipo para cubrir los baches de fiscalización de LLA, subrayó que no lo dirá públicamente. “Si yo sintiese que Milei es una opción, yo saldría a militarlo, pero no es así” , destacó.

“La sensación general es que es muy difícil que se le escape la elección a Massa”, indicó a LA NACION una persona cercana a los intendentes Pro del conurbano y el gran Buenos Aires. Por eso, los planes de pronunciarse a favor del candidato libertario quedaron en pausa. Nadie quiere decir una palabra de más y los alcaldes evitan pronunciarse de manera explícita a favor de Milei. La fiscalización, no obstante, no se puso en discusión. “Vamos a colaborar para defender los votos de la gente”, aseguraron.

Mauricio Macri se ausentó del país durante el debate presidencial, pero volvió para presentar su fórmula en Boca, junto a Andrés Ibarra Fabián Marelli - LA NACIÓN

Todos coinciden en que el 20 de noviembre será el día en el que en Pro iniciará una discusión de cara a lo que viene. “Lo haremos con una profunda mirada de autocrítica para construir algo nuevo”, señaló un referente de la provincia de Buenos Aires. Las dos opciones en pugna serán escenarios muy dispares: la posibilidad de que JxC sobreviva, con matices, al cisma que provocó un sector de Pro se dará con Massa en la Casa Rosada. De lo contrario, todos coinciden en que un gobierno de Milei será el fin de la coalición opositora. Restará saber quién emergerá como líder de Pro en este marco.

Sobre este proceso de reconfiguración habló el exministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto, quien destacó que actualmente “no hay reflexión y autocrítica dentro del partido”. “Patricia [Bullrich] tomó nuevamente las riendas del espacio luego de haber hecho la peor elección de la historia de JxC, siento que falta humildad” , destacó en el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial en Radio 10, y sentenció: “Lo que está en juego es la identidad de Pro”.

Si bien el exfuncionario ya había cuestionado la alianza inconsulta de su partido con los libertarios, sus últimas declaraciones cortaron todo tipo de puente en común. “Me pareció terrible la foto de Bullrich con Villarruel, sentí que mi casa ya no es mi casa, yo no tengo nada que ver con esa gente” , aseguró. Con una mirada puesta en el 20 de noviembre, agregó: ”Soy de los que creen que hace falta una alternativa al peronismo pero esa postura tiene que ser democrática y racional”.

En paralelo, ya se habla de “cortocircuitos” entre el macrismo y LLA . La fiscalización, que los libertarios quieren mantener bajo su control, además de las desinteligencias que quedaron expuestas este fin de semana en relación con la impresión de boletas, expusieron el desorden que impera en la cohesión de las fuerzas políticas. Por eso, llamó la atención la inasistencia de Bullrich y el expresidente durante el evento institucional de ayer. Si bien Macri viajó ayer a Chile, hoy regresó para relanzar su candidatura en Boca.