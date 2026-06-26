Elevan a juicio a la viuda del exsecretario de los Kirchner por lavado de dinero, en un caso vinculado a los cuadernos de las coimas

El juez federal Ariel Lijo dio por cerrada la instrucción y elevó a juicio oral la causa que investigó la compleja estructura liderada por el fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, para lavar, al menos, 70 millones de dólares provenientes de la recaudación ilegal de la obra pública, según la acusación.

El caso es un desprendimiento de la causa de los Cuadernos de las Coimas, que ya está en etapa de juicio oral y en la que se juzga el presunto pago de sobornos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo. Al igual que el tramo principal, la investigación fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.

Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, tejió una red de empresas en el país y en el exterior; son ahora investigados sus familiares Archivo

En total, en esta causa irán a juicio oral 33 personas por lavado. En mayor o menor grado, estuvieron involucradas en la maniobra formando parte de sociedades, participando en transacciones internacionales o en compraventas de inmuebles o prestando su nombre para las operaciones.

Entre los protagonistas de la red figuran el contador Víctor Manzanares, que se convirtió en imputado colaborador, es decir, en arrepentido; Carolina Pochetti, pareja de Muñoz y clave en la estructura; Franco Muñoz, hijo del exsecretario; Susana Noemí Muñoz, su hermana; Stella Marys Blanco, madre de Pochetti; la hermana de Carolina, Alejandrina Pochetti, y Sergio Esteban Todisco, señalado como una pieza clave en el capítulo internacional de la maniobra, entre otros.

Víctor Manzanares, excontador de los Kirchner, está como testigo arrepentido en la causa HORACIO CORDOBA

Según la acusación del fiscal Stornelli, se utilizaron dieciséis sociedades en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas para adquirir costosas propiedades en el exterior, varias de ellas millonarias.

En Miami son 14 las propiedades compradas por las sociedades involucradas en la trama que tejió Muñoz. Suman un total de casi 55 millones de dólares.

El 30 de mayo de 2014, por ejemplo, Dream Golden Enterprises Inc adquirió en un condominio de Sunny Isles Beach una unidad por US$10.700.000. Mientras que Mother Queen Inc, en diciembre de 2012, otra US$12.120.000. En ambas sociedades figuraba como directivo a Todisco.

En Nueva York, en tanto, Free Experience Inc., también bajo control de Todisco, compró dos unidades en el Hotel Plaza, de Manhattan, frente al Central Park; una por US$1.850.000 y otra por US$13.050.000

En el plano local, otros 113 inmuebles figuran ligados a la red de Muñoz. Se reparten entre Río Gallegos, CABA, El Calafate, Mar del Plata, Lago Puelo, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Cariló, Vicente López y Ushuaia, entre otros puntos del país.

La flota de autos vinculada a esa misma trama incluye cuatro Mercedes Benz, cuatro Audis, un BMW, varias camionetas y máquinas para la construcción.

Muñoz y los cuadernos

Muñoz fue una de las personas de máxima confianza de Néstor Kirchner. Se desempeñó como secretario privado del expresidente y como asesor entre 2003 y 2009. En 2016, falleció a los 59 años por problemas de salud.

En la causa Cuadernos, la fiscalía lo describe como el “denominador común” del sistema de recaudación ilegal.

Muchos dedos de empresarios o funcionarios arrepentidos lo señalan como uno de los principales recaudadores. José López, por caso, explicó que su función era coordinar con Muñoz para que este fuera el depositario final.

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno que dispararon la investigación de LA NACION, sostienen que Muñoz habría recibido dinero del circuito de recaudación al menos 87 veces. Y pilotos y tripulantes que declararon en la causa lo ubican como un pasajero habitual en los viajes hacia el sur, en ocasiones con valijas cerradas por candado que no dejaba que nadie manipulara.

En el tramo por lavado que se elevó hoy, el fiscal Stornelli identifica toda la trama que se juzga en Cuadernos como el delito precedente de la figura de lavado.

“Se demostró la existencia de un mecanismo sistemático de recaudación de sobornos instrumentado desde el Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015″, dijo el fiscal Stornelli, en cuadernos.

“En ese marco, Héctor Daniel Muñoz actuó como receptor principal del dinero en efectivo entregado por empresarios del sector de la construcción, la energía y el transporte a cambio de adjudicaciones de obra pública y otros beneficios contractuales. Los fondos eran entregados periódicamente en el domicilio del matrimonio Kirchner, en la Quinta Presidencial de Olivos y en otros puntos, con frecuencia semanal y en montos que oscilaban en torno a los 300.000 dólares por entrega”, dice la acusación.