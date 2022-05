Elisa Carrió ampliará el pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti

La Coalición Cívica ampliará el pedido de juicio político contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Lo acusan de “obstruir la labor legislativa de manera fraudulenta, mediante un engaño a sus interlocutores”.

El magistrado, según la versión del partido, le transmitió a dirigentes de la oposición que todos los miembros de la Corte estaban de acuerdo en no integrar el Consejo de la Magistratura.

Según relató la propia Carrió en Radio Mitre, Lorenzetti se lo comunicó al exministro de Justicia Germán Garavano en una reunión, y vía telefónica, al expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, fuentes cercanas a Macri dijeron a LA NACION que el exmandatario “nunca tuvo contacto con Lorenzetti”.

Carrió afirmó que la versión le llegó a través de Gerardo Morales, quién también tuvo un encuentro con Lorenzetti. Según fuentes de la CC, el juez le habría dicho al gobernador jujeño que “la Corte estaba con dificultades para hacerse cargo del Consejo y querrían modificar la ley”, idea que Morales, según relataron, rechazó. Afirmaron que Morales quiso contarle la conversación con el magistrado a Carrió. Sin éxitos para comunicarse, primero se la transmitió a Maximiliano Ferraro, presidente de la CC.

“¿Qué hizo Lorenzetti? Lo habla a Garavano para decirle que salga la ley y que los cuatro integrantes están de acuerdo para que no haya un miembro de la Corte, con lo cual desestabiliza, habla en nombre de ellos. Habla también con Gerardo Morales, que lo rechaza absolutamente. Y habla también con Macri, que no sé la respuesta justamente, pero creo que lo de Macri fue muy claro, por lo menos lo que dijo en la Mesa de Juntos por el Cambio: que esa ley no puede salir en esas condiciones como quiere Cristina [Kirchner]”, afirmó Carrió en Radio Mitre.

En la última reunión de conducción de la principal alianza opositora, además de cerrarla la puerta a Javier Milei, los referentes de Juntos por el Cambio acordaron no apoyar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por el Gobierno.

El juez federal Ricardo Lorenzetti Soledad Aznarez

La líder de la CC dijo que el juez Lorenzetti “está embistiendo” y, según ella sostuvo, “es absolutamente mentira” que los otros miembros de la Corte coinciden.

LA NACION consultó por esta versión a voceros de Lorenzetti, que respondieron que había que transmitirle la consulta a Morales. Esta noche, los voceros del gobernador de Jujuy no habían contestado aún.

“¿Qué está haciendo Lorenzetti? Tratar de sumar a sectores de la oposición para que haya una ley del Consejo sin la presencia del presidente de la Corte, en línea con el proyecto de Cristina [Kirchner”, remató. LA NACION consultó por esta versión a voceros de Lorenzetti que respondieron: “Creo que habría que llamar a Morales que según Carrió es la fuente”.

Carrió se muestra convencida de que Lorenzetti “es un socio dentro de la Corte” de Cristina Kirchner, que tiene “dos frentes al mismo tiempo”: uno busca “desestabilizar” a Alberto Fernández y otro apunta contra la Corte Suprema.

Aseguró, además, que Lorenzetti “está en contacto directo de los que marchan contra la Corte”. En ese punto, también se refirió al juez Juan Ramos Padilla. “No puede convocar a una marcha”, afirmó y anunció que también iniciar un juicio político en su contra “porque está en alzamiento institucional, no puede convocar a una marcha”. Sumado a eso, a Garavano lo definió como un “operador” y recordó que también ha pedido su juicio político.