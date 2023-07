Elisa Carrió defendió a López y criticó a Patricia Bullrich

escuchar

En medio de la polémica desatada por los dichos del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López en torno a cómo imaginaba un eventual gobierno de Patricia Bullrich, Elisa Carrió salió en defensa del legislador de su espacio luego de las críticas que surgieron de parte del sector alineado con la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC).

En un texto publicado en su cuenta oficial de Twitter, Carrió dirigió sus cuestionamientos a la exministra de Seguridad, aunque sin nombrarla.

“Querido Juan Manuel López, yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino”, escribió en a exdiputada.

Uno de los párrafos sobresalientes dice: “Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos”.

No es la primera vez que Carrió embiste contra Bullrich en público. El 27 de junio, en una entrevista, Carrió dijo que dentro de Juntos por el Cambio hay dos modelos: “Uno es el de Macri, que dice que hay que ajustar todo, pero yo digo que está todo tan ajustado que la clase media va a estallar”. La líder de la CC respalda a Larreta. Bullrich afirma que Carrió tiene bronca porque quedó afuera de la vida política.

“Que no proyecte esa generación en la de ustedes su propia violencia discursiva. Y confiar en la verdad. Porque la verdad y la justicia son las bienaventuranzas (Mateo 5). Y el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación. Estás seguro, estás creciendo, te estás haciendo un roble”, le escribió hoy Carrió a su legislador, Juan Manuel López, en una frase con críticas cifradas al otro sector de Juntos por el Cambio.

“Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les enseñé, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los años por la verdad, por la justicia y por la libertad. Un beso enorme, Lilita”, finalizó.

El diputado nacional Juan Manuel López considera que Larreta tiene un proyecto más sólido que Bullrich en materia económica

Qué había dicho Juan Manuel López sobre Bullrich

En un reportaje hace dos días, el legislador dijo sobre cómo veía los distintos escenarios electorales: “Lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de (Javier) Milei como la segunda temporada de El Reino, ya delirante. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001″, sostuvo en declaraciones a Radio Con vos.

Hoy, ante el revuelo, clarificó: “He leído una carta que candidatos de Patricia Bullrich le envían a Horacio Rodríguez Larreta para que haga algo respecto de recientes declaraciones que hice y sobre las que he aclarado lo que creo pertinente en una columna de opinión”.

“Lo que diga el candidato a Presidente de “El cambio de nuestras vidas” [Horacio Rodríguez Larreta] - quien seguramente no comparte mis expresiones - no cambiará lo que pienso, ni lo que dije. Lamento que intenten involucrarlo porque ni soy candidato ni participo de la campaña”, aseguró López.

