El papa Francisco criticó el alto nivel de inflación en la Argentina y lanzó: “¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”

En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias AP desde el Vaticano, el papa Francisco habló sobre la situación actual en la Argentina y se refirió a la crisis económica que afecta al país: “La Argentina en este momento, no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”.

Tras ello el Sumo Pontífice hizo una comparación con la situación económica del país cuando él vivía acá, durante su infancia, y remarcó: “En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era 5%. Hoy está en 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”.

Luego el pontífice echa mano a una historia que él califica de teológica cultural y detalla al anticiparse que se comentario puede causar enojos: “No sé si usted sabe esa historia de los ángeles custodios de los países que se fueron a quejar a Dios y le dijeron: ‘Dios padre, fuiste injusto, porque a cada uno de los países le diste una riqueza, ganadería, agricultura, minería, y a los argentinos le diste todo, todo. Tienen todas las riquezas. Y dicen que Dios pensó un poco y dijo: “No, pero para equilibrar se las di a los argentinos”.

Tras ello Francisco siguió: “Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino. Me río pero algo de verdad hay porque no terminamos de llevar adelante nuestra cosas”.

Las declaraciones del argentino se dieron en el marco de la charla en la que también habló de homosexualidad, aumentó sus críticas a la discriminación contra miembros de la comunidad LGBTQ y criticó a los países en los que es un crimen. De todos modos, reiteró la posición de la Iglesia católica de que la actividad homosexual es pecaminosa.

“Ser homosexual no es un delito. No es un delito”, declaró y siguió: “Sí, pero es pecado. Bueno, primero distingamos pecado por delito”.

