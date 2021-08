Elisa Carrió, junto a María Eugenia Vidal: “No hay que tener relaciones carnales, por las dudas”

Durante un acto en Caballito de Juntos, la exdiputada Elisa Carrió cuestionó los acuerdos del Gobierno para conseguir vacunas y afirmó: “Tenía razón con [Vladimir] Putin, era una chantada lo de Putin con Cristina Kirchner, no me equivoqué, no tenemos segunda dosis. La ideología mata, las relaciones carnales son así, no hay que tener relaciones carnales... por las dudas”.

Lilita compartió escenario con María Eugenia Vidal, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y Fernando Sánchez. Allí afirmó que “los mejores diputados de la CC están en las listas de María Eugenia. Acá, en esta lista, estamos los que pusimos el cuerpo en los peores años del kirchnerismo”.

“Hay que evitar votar chantas, gente que ocupa una banca y no sabe redactar una ley. Porque después eso se nota. Esta es una lista que va a seguir luchando por la libertad y la dignidad”, añadió.

“Les pido que no nos dejen solos en la Patria. Que voten en esta elección para que nuestros hijos vuelvan a nuestro país y no quieran irse. Cuando construyamos la Nación que queremos, ellos van a querer volver a vivir acá”, planteó la líder de la CC ARI.

El encuentro se dio en el patio de un bar, junto a los precandidatos a legisladores nacionales y porteños de la CC ARI y Vidal. “Esta es una elección muy importante porque tenemos que ponerle un freno al kirchnerismo. Acá nos plantamos y decimos basta de privilegios y de la doble moral”, afirmó Vidal.

“Me siento en casa cuando estoy con mis amigos de la CC ARI. Elisa Carrió marcó el camino para que muchas de nosotras nos hayamos sumado a la política”, agregó.

LA NACION