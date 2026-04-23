Qué pasó en el desalojo de un predio ocupado de La Paternal y el operativo que montó el gobierno porteño

Un operativo de la Policía de la Ciudad se desplegó este jueves en el barrio porteño de La Paternal para desalojar un predio ocupado por más de 100 personas, en medio de un clima de tensión y denuncias cruzadas.

El terreno está ubicado en la esquina de San Blas y Andrés Lamas y cuenta con varias construcciones donde viven familias desde hace años.

Un conflicto que lleva décadas

El origen de la disputa se remonta a fines de los años 90. Según la reconstrucción oficial, la propietaria del lugar dejó el inmueble a cargo de una persona en 1998 y, al regresar tiempo después, encontró que había sido ocupado por múltiples familias.

Desde entonces, se inició una prolongada batalla judicial que derivó en una sentencia firme de desalojo en 2009.

Confirman el desalojo en La Paternal: el lugar está tomado desde el 2000

Cómo fue el operativo

El procedimiento comenzó por la mañana con un fuerte despliegue policial y la colocación de vallas en los accesos al predio.

Según fuentes oficiales, la intervención también se vinculó con una inspección previa autorizada por la Justicia ante un presunto peligro estructural en las viviendas. Durante el operativo, algunas personas permanecieron dentro del lugar mientras otras se concentraron en el exterior para protestar.

Vecinos gritaban desde detrás de una valla puesta por la Policía de la Ciudad

Denuncias de los ocupantes

Desde el lugar, los vecinos cuestionaron el procedimiento y denunciaron irregularidades.

“Es un procedimiento irregular, no hay notificaciones previas”, sostuvo una mujer en diálogo con LN+, y agregó que no se les exhibió una orden judicial.

Otros testimonios señalaron que entre los habitantes hay niños y personas con discapacidad, y que algunas familias aseguran haber sido estafadas al comprar o alquilar espacios dentro del predio. “Vamos a resistir hasta que nos muestren una orden”, afirmó otra de las personas afectadas.

Vista aérea del predio

La postura del gobierno porteño

Desde la administración de la ciudad defendieron el operativo en el marco de una política de recuperación de propiedades ocupadas.

En los últimos meses, el gobierno porteño aseguró haber recuperado cerca de 600 inmuebles, con el objetivo de garantizar el “orden público” y el respeto por la propiedad privada.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que este tipo de intervenciones buscan evitar situaciones vinculadas a la ilegalidad y la conflictividad en los barrios.