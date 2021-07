Elisa Carrió, la metáfora del camión y las falsas promesas

La dirigente y exdiputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió habló luego del lanzamiento de la candidatura de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, y se explayó en el sentido de las frases como “pasito a pasito”. pronunciadas a la tarde a modo de canción, y “nos pasó un camión por arriba”. En cuanto a la primera frase, dijo en declaraciones a TN: “Quería explicar que el país no sale adelante de un día para otro. No hay promesa electoral rápida ni mágica. Es una forma de no traicionar al electorado. No hay que decir cosas que no se pueden cumplir”.

Luego, habló sobre la definición de que a la Argentina “le pasó un camión por encima”. Y explicó: “Si un país no tuvo la conducta para evitar cien mil muertos, los cien mil muertos están. Si la situación económica es grave, si hay gente desocupada, precarizada, es un hecho. No es algo que puedas decir: acá no pasa nada”.

“Pasito a pasito”. La perlita de Elisa Carrió, en el lanzamiento de la candidatura de Diego Santilli

Y agregó que “la gente está derrumbada”, por la pérdida “de familiares” y por un contexto “inestable”. Ambas frases fueron pronunciadas en el marco de un acto político. Dos días antes del día de cierre de listas, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli oficializó el lanzamiento de su campaña electoral acompañado por la cúpula de Juntos por el Cambio.

Con un acto en La Plata, el hasta ahora vicejefe de Gobierno porteño reunió, además de su compañera de lista, Graciela Ocaña, a los principales referentes de la oposición. Entre ellos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del Pro, Patricia Bullrich; el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto; y la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Diego Santilli se lanzó como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Prensa Diego Santilli - LA NACION

Si bien la mayoría de los presentes dedicaron palabras de aliento al precandidato que se enfrentará a una elección primaria contra la alternativa radical -el médico neurólogo Facundo Manes-, la alocución de Carrió se destacó por haber generado sorpresa y cierta incomodidad. Al ritmo de “Despacito” y con anécdotas sobre las primeras nupcias de Santilli, la fundadora de Coalición Cívica generó revuelo hasta en las redes.

Tras las palabras de Ocaña y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, Carrió tomó el micrófono. “Yo soy una vieja outlet, es decir, valemos menos de un dólar”, comenzó, lo que ya generó unas muecas entre los oyentes.

“Vengo a representar, de alguna manera, a los que queremos ser grandes y a explicarles a los jóvenes de nuestro país que es cierto que nos pasó un camión por encima los últimos dos años”, advirtió, y continuó: “Ahora, cuando te pasa un camión por encima, uno tiene dos alternativas: quedarse abajo del camión para toda la vida o levantar el camión y salir a la vida”.

LA NACION