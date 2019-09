En la presentación de su libro, la diputada y referente de Cambiemos habló del rol de la mujer Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2019 • 08:46

La diputada nacional y dirigente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, estuvo en la provincia de Salta en el marco de la presentación de su libro Vida tras acompañar al presidente Mauricio Macri en un acto en Tucumán. Durante su exposición, propuso crear un " feminismo alternativo", un concepto que se viralizó -con críticas- en las redes sociales.

"Mi abuela decía que en la vida una tiene que ser reina. Yo nunca vi a una abuela ni a mi madre lavar un solo plato. Después dicen que yo no trabajo. Entonces mi abuela, que era muy criolla, muy timbera y vivía de fiesta, decía que había que ser inútil", dijo.

"Yo vengo a proponer un feminismo alternativo, enseñado por mi abuela que decía: ' Si vos sos reina, sos inútil. Si sos inútil, tus hijos y to esposo son útiles y no te dejan hacer nada por miedo a que rompas algo'", explicó a modo de stand up, ante la risa de todo el auditorio.

El momento del comentario 01:24

Video

"Lo que [Carrió] etiqueta como 'nuevo feminismo' es el rol que le permitiría a la mujer no tener que hacerse cargo de todo, sino que lo hagan los demás", explicaron a LA NACION desde el entorno de la diputada.

Además, agregaron que si bien el concepto se viralizó desde la presentación de ayer, es un comentario que la líder de la Coalición Cívica ya hizo en otros eventos. "Es un comentario que hace cuando habla de su infancia y juventud. Ella cuenta diálogos con integrantes de su familia y en broma dice esto de la inutilidad", señalaron.