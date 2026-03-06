Héctor “Toty” Flores, ladero fiel de Elisa Carrió, se sumó al gabinete de Fernando Espinoza en La Matanza

Un dirigente del riñón de Elisa Carrió y dos exconcejales de Cambiemos se sumaron al gabinete de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y uno de los principales aliados del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Se trata de Héctor “Toty” Flores, referente de la Coalición Cívica y excandidato a vicepresidente de Carrió en 2015, y Jorge Lampa y Laura Greco, ambos con trayectoria en Pro. Los tres asumieron sus cargos ayer por la tarde.

“No importa de dónde vengas, importa a dónde vamos. Y a dónde vamos es justamente a generar una nueva Argentina donde tengan posibilidad de desarrollarse en la vida nuestros jóvenes, donde nuestros abuelos vuelvan a tener jubilaciones dignas, donde los trabajadores vuelvan a tener salarios dignos”, sostuvo el jefe comunal del PJ durante el acto de asunción de los nuevos funcionarios.

En 2015, Carrió y su entonces compañero de fórmula, Héctor "Toty" Flores, durante una recorrida de campaña por Salta @elisacarrio

Flores, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio y concejal de La Matanza hasta diciembre pasado, quedó a cargo de la Subsecretaría de Economía Social y Productiva. En las elecciones nacionales de octubre pasado, el también dirigente social -conduce la cooperativa La Juanita de Laferrere- había integrado la lista de la Coalición Cívica para la Cámara baja y compitió contra La Libertad Avanza y Fuerza Patria en las urnas.

Flores llegó a considerar a Carrió como una “hermana del alma”. Se conocieron en 2006 y generaron un vínculo de confianza. Gracias a la CC, Flores llegó a ser diputado nacional (fue sexto en la lista de 2007, donde Carrió salió segunda, detrás de Cristina Kirchner). En 2011, continuó apoyándola, pese a que la entonces legisladora había sacado apenas 1,8% en los comicios presidenciales.

Héctor "Toty" Flores junto a Fernando Espinoza en el acto de asunción de los nuevos tres funcionarios

La nómina que lideraba el “lilito” Juan Manuel López no alcanzó a superar el piso mínimo de votos -cosechó un 0,79%- y no logró incorporar nuevos representantes al Congreso Nacional. En la Asamblea Legislativa, el expresidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, se mostró en uno de los palcos que ocupaban dirigentes libertarios. Asistió por invitación del titular de la Cámara baja, Martín Menem, y evitó criticar los agravios de Milei a la oposición. Sin embargo, argumentó que decidió concurrir porque ahora se dedica a la consultoría política y negó un acercamiento a la Casa Rosada.

En el partido de Carrió no creen que siga el camino del legislador de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, quien supo militar en las filas de Carrió y ahora se muestra como un ferviente defensor del modelo de Milei. Otro exlilito que mutó en libertario es Fernando Iglesias, actual embajador argentino en Bélgica y ante la Unión Europea.

Héctor "Toty" Flores fue el candidato a vice de Carrió en las PASO de 2015 Archivo

Espinoza también incorporó a Lampa, otro exdirigente del extinto Juntos por el Cambio. quien asumió al frente de la Subsecretaría de Cultura y Educación del distrito.

Por su parte, Greco se convirtió en subdelegada municipal de Villa Celina. La Matanza cuenta con una estructura de delegaciones y subdelegaciones que permiten descentralizar la gestión del municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires. Ambos dirigentes cuentan con pasado político en Pro.

“Yo fundé Pro en 2004, pero el acuerdo con el presidente Milei me prohibió ir con el sello amarillo [en las elecciones provinciales de 2025]”, sostuvo Lampa a LA NACION. El dirigente -de raíces peronistas- decidió abandonar el partido macrista ante la postergación de sus dirigentes en las listas conjuntas con La Libertad Avanza. Esa postergación ya había generado, a mediados del año pasado, otras rupturas al interior de Pro como la salida del intendente Pablo Petrecca a la alianza Somos Buenos Aires.

Carrió y "Toty" Flores, durante la campaña presidencial de 2015 Gentileza prensa Elisa Carrió

El desembarco de los tres exdirigentes de Cambiemos se inserta en un intento de algunos sectores del municipio de ampliar la coalición de gobierno y tomar distancia del núcleo duro del kirchnerismo. “Lo importante es la apertura hacia otros sectores sin anteojeras ideológicas. Los gobiernos locales son de gestión y el tema partidario es secundario”, señaló a LA NACION una fuente del ministerio. Espinoza es uno de los principales aliados de Axel Kicillof en el mapa de la interna del peronismo.

El municipio ya había sumado a dirigentes del antiguo frente macrista hace dos años. En diciembre de 2023, Miguel Saredi, exconcejal del bloque Cambiemos-Pro entre 2017 y 2021, juró como secretario de Planificación en el gabinete de Espinoza. Según pudo saber LA NACION, el funcionario habría impulsado el ingreso de los tres dirigentes a la administración local.