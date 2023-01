Elisa Carrió ratificó su denuncia de una mesa militar comandada por César Milani dedicada al espionaje ilegal

escuchar

Elisa Carrió habló de su denuncia de una mesa militar que realiza espionaje ilegal en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Esa comisión bicameral es muy sucia”, dijo Carrió en diálogo con TN. “Yo pedí en su momento que me llamaran para denunciar a Silvia Majdalani y no me citaron nunca”, agregó. También acusó a Leopoldo Moreau, que preside esa bicameral, de poner en riesgo su vida al intentar quitarle la custodia. “Creo que en la filtración de chats de Lago Escondido es un agente del PSA”, añadió.

“Milani interviene cuando interceptan desde Misiones”, especificó. “La inteligencia, que es democrática, sobre todo en Misiones, por cuestiones de seguridad. Esta gente respondía al comandante y ese cuerpo informaba al jefe del ejercito. Y Milani hizo que todos respondieran a Milani”, añadió. “Milani era íntimo amigo de Pocino [ex Side]”, denunció en diálogo con TN.

“Los que asesinaron a Nisman siguen manteniendo la inteligencia ilegal”, afirmó. También criticó al juez Julián Ercolini por su viaje a lago Escondido. “Ercolini es el juez del caso Nisman. Nadie quiere que se sepa todo esto”, precisó. Carrió aseguró que se debe pedir el “entrecruzamiento de llamadas” del día en el que murió Nisman, cuando hubo cientos de llamadas de espías. “Milani está en ese entrecruzamiento”, señaló.

Para Carrió, la discusión sobre la situación de la inteligencia “trasciende la política” y aseguró que el esquema oscuro de inteligencia se arrastra desde hace años. “Este sistema viene desde el momento en el que los fondos reservados van a financiar el espionaje y que, además, Milani le saca el poder a los comandantes”, añadió.

“Lorenzetti está en la embestida”

En la entrevista, la diputada aludió al intento del Gobierno de iniciar un juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, una situación a la que consideró como “una ruptura del estado de derecho”. No obstante, sorprendió al apuntar contra uno de ellos. “[Ricardo] Lorenzetti está en la embestida contra la Corte Suprema, contra los otros tres jueces”, lanzó.

Carrió aseguró el expresidente de la Corte mantiene un fuerte conflicto contra el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los jueces Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. “Lo que están queriendo es explotar el Consejo de la Magistratura”, afirmó. La líder de la Coalición Cívica hizo referencia así al fallo de la Corte de 2021 en el que se derogó la ley de composición de 2021 y que repuso la norma previa con el presidente de la Corte como titular.

La exdiputada calificó a Lorenzetti -habitual blanco de sus críticas- como un juez “mafioso y corrupto” y evaluó que detrás de su supuesto apoyo a la embestida oficial contra la Corte se encuentra un interés personal. “Seguramente le garantizaron impunidad”, indicó la dirigente. Según Carrió, Lorenzetti cuestiona a Maqueda por el manejo -observado- de la obra social y a Rosatti mediante la filtración de los presuntos mensajes de su secretario, Silvio Robles.

El ataque del Gobierno y la filtración de los supuestos chats en el caso de Lago Escondido y en el intercambio entre Robles y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro tiene, según Carrió, varios puntos de contacto. Y uno de ellos es Lorenzetti. “ Lorenzetti tiene vínculos de la inteligencia con el exSide Jaime Stiuso y Javier Fernández, hoy miembro de la Auditoría General de la Nación”, manifestó.

Y amplió: “El portal de donde salen estas escuchas es de [exempresario de medios Sergio] Spolzki, que tiene vínculo con todo el mundo, incluidos Stiuso y Javier Fernández”

Noticia en desarrollo

