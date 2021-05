“No soy golpista”: el pedido de Elisa Carrió al Gobierno y a la oposición

“Este es un momento de paciencia para mucha gente y de templanza para los dirigentes”, dijo la exdiputada y referente de Juntos por el Cambio Elisa Carrió, y pidió “bajar los decibeles de la confrontación” porque la “angustia” de la gente “ya es muy grande”. Agregó que en las próximas elecciones legislativas “se juzgará” la política sanitaria y exhortó al Gobierno a que las restricciones sean más acotadas en el tiempo.

“Hay que bajar los decibeles de la confrontación. La angustia ya es muy grande, y si le sumamos las peleas de los políticos y los encontronazos hacemos una situación realmente desesperante”, dijo Carrió en declaraciones a Radio Continental.

“A mí me preocupa la Argentina. Se llevó la confrontación a niveles que no eran propios ni del Presidente [Alberto Fernández] ni de sectores de la oposición. Yo soy dura en materia de corrupción, pero uno tiene que saber los momentos. Este es un momento de paciencia para mucha gente y de templanza para los dirigentes”, señaló.

“Yo no soy golpista. No quiero confrontar con nadie, quiero que todos nos calmemos. Yo no puedo hablar fuerte en momentos tan dramáticos para la Argentina. Después, ya se verán las incompetencias”, dijo.

Para la referente, “el confinamiento cuesta porque no hay vacunas y la gente está cansada, hay un cansancio mental enorme. La gente no ve el futuro”. Sobre cómo el Gobierno manejó la pandemia, Carrió estimó que “se juzgará en las elecciones”.

“El error garrafal con las vacunas se cometió, cada muerto que existe es por falta de vacunas. Pero lo importante es saber que vamos a salir porque si no se le cierra el futuro a todo el mundo, en especial a los jóvenes que se quieren ir del país”, añadió con tono esperanzador, y aseguró: “En septiembre vamos a estar vacunados, a pesar de todos los errores”.

La referente pidió a los gobernantes “ponerse en lugar del otro” y consideró que las restricciones deben ser más cortas. “Tres días no es lo mismo que 10″, dijo, y explicó que hay medidas desde lo social que podían tomarse sin incrementar el gasto público, como el caso de las restricciones a los sectores informales. “Hay que tener menos restricciones porque un 20% vive de la changa, del trabajo informal”.

Sobre las próximas elecciones aseguró que se encuentra trabajando para “la unidad” de Juntos por el Cambio y remarcó la importancia de sumar al peronismo republicano al espacio. “Si hay una interna, que sea lo mas civilizada posible. Yo puedo encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires. Tengo diálogo con todos”, dijo.

A su vez, destacó que mantiene una relación “muy cercana” con el expresidente Mauricio Macri. “Podemos tener diferencias -que no son de fondo-, pero nos queremos”, dijo.

LA NACION