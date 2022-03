Elizabeth Gómez Alcorta, una outsider del gabinete envuelta en otra polémica

Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, quedó esta semana en el centro de la polémica. Un escenario similar, aunque por diferentes motivos, al que vivió su par de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Juan Cabandié, la semana anterior en medio de los incendios de Corrientes. Gómez Alcorta, que asumió en 2019 la conducción del flamante Ministerio, acumuló defensas y críticas por sus dichos sobre la violación en grupo a una joven, en el barrio de Palermo. Este viernes viajará a Chile en la comitiva presidencial, para la asunción del líder de izquierda, Gabriel Boric.

“Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, escribió en Twitter. Y despertó críticas como la de la líder de Pro, Patricia Bullrich, quien apuntó: ¡El Gobierno justifica al que viola! y pidió la dimisión de la ministra, quien fue defendida por la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti. También lo hicieron, en reserva, algunos de sus compañeros de Gabinete, varios de los cuales coincidían en interpretar que “la idea” de lo que dijo “estaba bien”, pero que “habló más como académica que como ministra”.

Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes.



Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra! pic.twitter.com/apbDlvnaYH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2022

Por esas horas, mientras la polémica crecía, Gómez Alcorta participó de una reunión de Gobierno en la cúpula del CCK. Se sentó junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien denunció en marzo de 2019, cuando Manzur todavía era gobernador de Tucumán y se opuso al aborto de una nena de 11 años que había sido violada por su abuelastro.

“Recién las referentas del Frente Patria Grande denunciamos por abuso de autoridad a Manzur, las autoridades de salud de Tucumán y una fiscal por obstaculizar el aborto legal de la niña Lucía, quién había sido violada”, posteó Gómez Alcorta el 6 de ese mes. Entre las denunciantes estaba Cecilia “Checha” Merchán, quien fue secretaria de la cartera de Gómez Alcorta y renunció tras la asunción del tucumano a la jefatura de ministros. En el Gobierno no son pocos los que creen que Gómez Alcorta debió hacer lo mismo.

“Cómo te vas a quedar con un jefe a quien vos misma denunciaste”, se preguntaban por entonces varios. “Esto es política”, justificaban otros, en tanto que algunos más piadosos la defendían bajo un: “está bien, las luchas se dan desde adentro”. “Lo volvería a hacer”, mencionó ella y distinguió los roles de entonces y ahora.

Recién las referentas del @FtePatriaGrande denunciamos por abuso de autoridad a Manzur, las autoridades de salud de Tucumán y una fiscal por obstaculizar el aborto legal de la niña Lucía, quién había sido violada. @chechamerchan @gabycarpineti @OfeFernandez_ @vicki_freire — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) March 6, 2019

Abogada y exfuncionaria del último tramo del kirchnerismo, Gómez Alcorta es considerada algo así como una “outsider” en la gestión y se le apunta por la falta de comunicación de lo que se hace hasta por la subejecución del presupuesto .

De Milagro Sala a Jones Huala

En la trayectoria como abogada de Gómez Alcorta hay algunos casos que también la ponen en una posición incómoda incluso dentro del propio Gobierno. Defendió a la dirigente de la Tupac Amaru, MIlagro Sala, quien se considera una presa política. Y fue la letrada del líder de la RAM, Facundo Jones Huala, en el juicio por la extradición a Chile. Cuando hace pocas semanas se conoció la excarcelación de Huala y su posible vuelta a la Argentina, un alto funcionario del Gobierno se mostró, en off the record, deseoso de que no sucediera. Cuando le preguntaron qué opinaría Gómez Alcorta si lo escuchara, se rió y dijo: “respeto a Eli, pero somos un Gobierno de lo más variopinto, que Huala se quede en Chile y no vuelva”.

Wado de Pedro, Milagro Sala y Elizabeth Gómez Alcorta Twitter @wadodecorrido

En su anterior paso por la gestión pública, Gómez Alcorta lideró el Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia, vinculado a delitos de Lesa Humanidad, donde se reconoce con creces su trabajo. Y también fue querellante por la Unidad AMIA de esa cartera en el juicio por encubrimiento del atentado, que llevó, entre otros, al expresidente Carlos Menem al banquillo de los acusados.

Durante los años de macrismo fundó su propio estudio de abogados junto al hoy viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, a quien defendió en el caso del Pacto de Entendimiento con Irán. Lo hizo hasta 2019, cuando ambos volvieron a la función pública.

Desde entonces Gómez Alcorta también sumó cruces con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue en 2020, cuando acusó a los entonces cinco ministros del máximo tribunal de incumplir con la Ley Micaela. A través de una resolución, los supremos le recordaron que fue la propia Corte la que había empezado con las capacitaciones antes que nadie, mediante talleres de perspectivas de género reconocidos por las Naciones Unidas, que, de hecho, sirvieron de fundamento para esa Ley.