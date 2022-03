La CGT le abre la puerta a un posible cambio en la edad jubilatoria

Andrés Rodríguez, jefe de los estales de UPCN y número tres de la CGT, sugirió que los sindicatos aceptarían modificaciones en lo relativo a la edad jubilatoria siempre y cuando la decisión sea voluntaria de cada trabajador.

“Hace tiempo que se está discutiendo la extensión de la edad jubilatoria porque hay cuestiones que contemplar: ha crecido la expectativa de vida y se extiende en el tiempo la capacidad de trabajo de hombres y mujeres. En la medida en que esto sea voluntario y haya fondos para sostenerlo, me parece que no es una mala idea que puede ser debatida”, dijo hoy Rodríguez en declaraciones a AM 750.

El mensaje del dirigente gremial coincide con una iniciativa en la que avanza el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que evalúa modificaciones en las edades para acceder a la jubilación. Pretende elevar cinco años la edad jubilatoria, aunque la medida que está en estudio afirma que sería algo “voluntario y opcional”, según precisó el funcionario. Es decir, podría subir a 65 años para las mujeres y a 70 para los hombres.

La intención de Moroni, debatida con la CGT, se contradice con el mensaje presidencial en la apertura de sesiones. Ante el Congreso, Alberto Fernández aseguró que no habrá una reforma previsional en el marco del acuerdo sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa: no habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla. Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse“, dijo el jefe del Estado en un tramo de su discurso, el 1° de marzo.

“Falta de liderazgo político”

El jefe de los estatales, además, se refirió a la crisis interna del oficialismo, que se avivó a partir de las diferencias en cuanto a la negociación con el FMI. “Vemos heterogeneidad en el oficialismo y en la oposición. Esto no es positivo en un tema de esta naturaleza: está bien que haya debates, pero debe haber homogeneidad en cuanto a cuál es la salida para la Argentina”, planteó Rodríguez en la entrevista radial. Y añadió: “El gran problema que tenemos es la falta de liderazgo político. En este momento se requiere un liderazgo y una homogeneidad de pensamiento político. Esto es lo que está fallando”.

Evitó referirse al rechazo de un sector del kirchnerismo al acuerdo con el FMI, pero el dirigente cegetista dejó un mensaje. “No quiero personalizar: cada uno tiene derecho a tener su pensamiento, pero en un partido oficialista con función de Gobierno no puede haber tantas disidencias tan contrapuestas. Esto es desacertado”, planteó.