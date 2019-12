Empresario cordobés amenazó a Cristina Kirchner y la Justicia lo investiga

El posteo de Roberto Maggi en Facebook Crédito: Facebook

CORDOBA.- La Justicia investiga a Roberto Maggi, expresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco (Córdoba), amenazó a la vicepresidenta Cristina Kirchner con pegarle un tiro en la cabeza.

El día de la asunción presidencial, a través de su cuenta de Facebook, dijo. "Cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala a la sinvergüenza de Cristina".

Poco después y ante la repercusión, borró el posteo y aseguró: "No me la esperaba (a la repercusión), para la próxima voy a ver antes de calentarme qué escribo en Facebook. Soy de escribir y soy bastante calentón, pero voy a ver la próxima qué escribo, si es más liviano o no. Ahora hago público un descargo y las disculpas".

El fiscal federal de San Franxisco, Luis Viaut, inició investigaciones de oficio sobre Maggi, a quien no imputó.

En su retractación Maggi indicó que escribió en un momento de alta "emocionalidad" pero que esas expresiones no lo representan. La Asociación de Metalúrgicos también se despegó de sus dichos.

El empresario, además, acusó a medios "sensacionalistas y oportunistas" de haber difundido sus palabras.

Durante la gestión de Juntos por el Cambio varias personas fueron investigadas por expresiones amenazantes vertidas en las redes sociales.