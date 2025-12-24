Cristina Kirchner quedará internada por un cuadro de “íleo postoperatorio” tras la cirugía de apendicitis

Tras ser sometida a una cirugía de apendicitis, la expresidenta Cristina Kirchner permanecerá internada en el Sanatorio Otamendi, según confirma el nuevo parte médico. Allí se indica que la ex vicepresidenta presenta síntomas “compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que se caracteriza por la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, se comunica en el parte difundido este miércoles por la tarde. “La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondientes esperando la resolución del mismo”, se aclara luego.

Así, la directora médica del establecimiento, Marina Lanfranconi, marca en el parte que, a raíz de este diagnóstico, la expresidenta continúa recibiendo antibiótico endovenoso y se encuentra con “drenaje peritoneal”, tratamiento acorde para evitar el avance de infecciones, según pudo saber LA NACION de fuentes médicas.

Bajo las razones expuestas, el cuerpo médico que asiste a la ex vicepresidenta en el Otamendi mantiene “la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

Si bien hasta el martes se señalaba que la titular del PJ transitaba “una evolución dentro de los parámetros esperables” y hoy se advierte sobre un posible cuadro de “íleo posoperatorio”, se destaca —al igual que en el parte anterior— que la expresidenta no presenta fiebre.

Desde el sábado pasado, Cristina se encuentra internada luego de haber sido trasladada al centro de salud por un cuadro de dolor abdominal, que derivó en una cirugía de apendicitis con peritonitis localizada.

La expresidenta primero fue asistida en su departamento del barrio de Constitución, donde cumple con su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, y después trasladada al centro de salud, donde ya había sido intervenida quirúrgicamente con una histerectomía en 2021. Hasta el sábado, era la última operación a la que había sido sometida.

Previo a ello, Cristina Kirchner había afrontado otras intervenciones por problemas de salud. Cuando estaba al frente de la Casa Rosada, en 2012, se sometió a una operación en la que le extirparon un tumor de la glándula tiroides, que se hizo en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Un año después, le removieron una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. A ello se le suman otras internaciones en por patologías varias, pero de menor gravedad.

Cristina Kirchner en San José 1111 en una de sus últimas apariciones públicas @AteneoNKLaMatanza

La internación de Cristina Kirchner suscitó todo tipo de reacciones dentro del arco político peronista, incluso algunos grupos de militantes allegados a la exmandataria se congregaron en el ingreso al sanatorio con carteles de apoyo.

En tanto, desde la gobernación de Buenos Aires, el ministro de Gobierno Carlos Bianco saludó a la dos veces mandataria y le deseó una pronta recuperación. Desde La Plata, y en conferencia de prensa, el funcionario que responde a Axel Kicillof dijo: “El día sábado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo una dolencia, que terminó con una cirugía, una apendicitis, que por suerte resultó exitosa. Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le queremos mandar mucha fuerza y desearle una pronta recuperación”.