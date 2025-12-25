El insólito error de la diputada Juliana Santillán sobre la Navidad que despertó críticas en las redes

La diputada nacional Juliana Santillán cometió este jueves un insólito error que sorprendió a sus seguidores durante las Fiestas. Es que la legisladora de La Libertad Avanza confundió la Navidad con las Pascuas, y realizó un video de resumen del año donde habló de una “Navidad de resurrección”. Horas después, tras recibir varias críticas, borró el video.

Santillán había realizado un posteo con la descripción: “Feliz Nochebuena de Resurrección y Feliz Navidad para todos”. En el video, había dedicado unas palabras a la gestión libertaria del último año. Sin embargo, su resumen de 2025 no fue el foco de la publicación.

“En esta Navidad quiero hablarles, no solo como diputada, sino como una ciudadana más que cree profundamente en el cambio que estamos viviendo. Fue un año de decisiones firmes, coraje y poner fin a viejas prácticas que durante décadas nos llevaron al estancamiento. Desde La Libertad Avanza empezamos a hacer lo que durante décadas parecía imposible: ordenar el Estado, terminar con los privilegios de la vieja política, y poner en valor la cultura del trabajo, esfuerzo y libertad”, comenzó su discurso.

El tuit que luego borraría Santillán Captura

Luego, afirmó que el Gobierno buscó “devolverle a los argentinos la dignidad y el futuro”. “Por eso quiero agradecer la confianza que millones de argentinos nos dieron en las urnas este año. Eso no es un cheque en blanco, es una enorme responsabilidad que asumimos todos los días. Por eso, con el compromiso, la honestidad y convicción de no traicionar jamás ese mandato de cambio, estamos aquí”, señaló.

Para Santillán, la Argentina “comenzó a cambiar de rumbo” junto a “millones de argentinos que todos los días trabajan, producen y educan por un futuro mejor para sus hijos”.

Y cerró con la particular frase: “Por eso esta Nochebuena y Navidad les deseo paz, amor y esperanza, que podamos abrazarnos y reencontrarnos con nuestros seres queridos, y renovar la fe, porque vale la pena seguir luchando por un país más libre, creíble y predecible. Sigamos defendiendo la responsabilidad y la verdad. Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección los encuentre más fuertes y unidos que nunca. Salud”.

La Navidad es una de las celebraciones más importantes del cristianismo porque conmemora el nacimiento de Jesucristo. La celebración se definió en el Concilio de Nicea del año 324, cuando se declaró a Jesús como una divinidad y se trasladó su día de nacimiento al 25 de diciembre para que coincida con el solsticio de invierno del hemisferio norte. En la Argentina se celebra el día anterior, en la Nochebuena, donde las familias se reúnen, brindan y comparten regalos.

El insólito error de Juliana Santillán sobre la Navidad

Sin embargo, Santillán se equivocó al hablar de esta festividad cristiana cuando mencionó la “noche de resurrección”. La diputada se confundió e hizo referencia a lo que se celebra durante la Semana Santa: el Domingo de Pascua. Esta es la jornada más importante para la religión católica porque conmemora la resurrección de Jesús y, con ello, el paso de la muerte a la vida eterna.

El mensaje de Santillán despertó críticas de varios usuarios en redes sociales. “Ya no caigo más en los baiteos de la tal Juliana Santillán. Escribe burradas o se graba diciendo alguna incoherencia ex profeso. Ni idea si le garpa o no, por es buscado por ella”, escribió un usuario. “Jesús ha nacido y muerto en Belén. Juliana Santillán reescribe la historia”, bromeó otro.

Los comentarios continuaron durante la tarde hasta que la diputada se decidió a eliminar la publicación muchas horas después. Sin embargo, las críticas continuaron y varios usuarios lograron descargar y difundir el video antes de que lo borrara.