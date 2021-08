Daniel Gollan: “Facundo Manes no es especialista en salud pública, nunca le interesó”

Daniel Gollan, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, se refirió hoy duramente a su posible contendiente en el territorio bonaerense al afirmar: “Facundo Manes no es especialista en salud pública, nunca le interesó”.

El exministro de Salud bonaerense dijo en declaraciones radiales que “la pandemia dejó instalada la problemática de la salud en la agenda pública”, por lo que tras las elecciones, es un tema que se llevará al Congreso.

“Somos cinco los precandidatos [a diputados] que nos presentamos [de Chaco, Chubut, Tucumán y Catamarca] que fuimos ministros de carteras sanitarias y tenemos el expertise necesario”, sostuvo Gollan en diálogo con Futurock.

En ese sentido, en referencia al precandidato a diputado en la Provincia por Juntos, quien es especialista en neurología, aseguró: “Para debatir temas de salud que le interesen a la población general tenemos que hablar de cuestiones de salud publica, yo no voy a llevar al Congreso cómo se hace neurociencia, no es algo que uno vaya a llevar o corregir nada, si no se tiene idea de lo que es la salud publica. A Manes no le ha interesado, así que creo que está muy acotado en lo que puede hacer. Es una persona muy versada en lo suyo, pero lo que va a resolver el acceso a la salud, a obras sociales cada vez mejores, no están en el campo de la neurociencia”.

En cuanto a la reforma del sistema de salud, Gollan aseguró que hay que resolver “una veintena de problemas que son serios y estructurales” y que en “no menos de 15″ todos los sectores están de acuerdo, por lo que “habría que empezar a debatir sobre esos consensos”.

De cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de setiembre, y a su pedido de un debate abierto y público, dijo que la oposición debe “discutir cómo será la salida de esta pandemia” y “no embarrar la cancha”.

”Nosotros hemos dicho siempre que queremos debatir proyectos, ideas y propuestas para llevar al Congreso. Si la campaña va a versar en chismeríos, falsas denuncias o lawfare, no es lo que la gente está necesitando” dijo Gollan y destacó: “Entre todos los bonaerenses sostuvimos una situación muy compleja a escala global y hoy estamos como para salir. Discutamos cómo será la salida de esta pandemia y no embarremos la cancha”.

Ante la pregunta de si la Argentina está saliendo de la pandemia, contestó: “Sí, estamos saliendo de la pandemia tal cual la conocimos. Con casi el 80% de la población vacunada, empezamos a gestionar la pandemia de otra manera diferentes, pueden aumentar los casos, pero el primer objetivo lo estamos cumpliendo, bajando la internación de casos graves y los fallecimientos. La pandemia no terminó, pero la transformamos en otra cosa más vivible para los argentinos”.

En otro orden de temas, le preguntaron qué opina sobre subir la carga impositiva a las empresas más grandes, y contestó que “hay que discutir cómo redistribuimos el ingreso” pues eso es “algo que se discute en el mundo y que quedó muy claro después de la pandemia, lo ha dicho hasta [el presidente estadounidense] Joe Biden”.

LA NACION