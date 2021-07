En Córdoba, Juntos por el Cambio mira a Mario Negri para saber si hay lista de unidad

CÓRDOBA.- Después de la Ciudad de Buenos Aires -donde el panorama de candidaturas de Juntos por el Cambio se acomodó- lo que pase en Córdoba es seguido muy de cerca tanto por Mauricio Macri como por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Es el distrito que siempre más votos le aportó a la fuerza después del territorio porteño. Aunque recién el 24 se deben presentar las listas, la de Luis Juez como cabeza de los postulantes al Senado y Gustavo Santos para Diputados ya empezó a moverse. La gran incógnita es qué hará el radical Mario Negri, quien aspira a ser senador.

Después de las renuncias a ser candidatas de Bullrich y de Elisa Carrió durante el fin de semana, un sector de la alianza en Córdoba esperaba un gesto similar de Negri. El actual presidente del Interbloque de Diputados dijo a LA NACION: “No he dicho que soy candidato, así que no puedo bajarme de donde no me subí”.

El trascendido sobre que Negri quiere encabezar lista a senadores circula desde comienzos de este año; hace casi dos meses cuando Macri vino a Córdoba a presentar su libro “bendijo” a Santos para esa postulación, pero después aceptó que fuera Juez en ese lugar y el exministro en Diputados. Hacia abajo ambas nóminas deben completarse, aunque detrás de Juez iría Laura Rodríguez Machado por su reelección.

Los referentes nacionales quieren que Negri siga en Diputados; elogian su tarea en ese lugar y lo definen como “estratégico”. Allegados al legislador apuntan a que las encuestas lo sitúan como el referente del espacio con mejor imagen; apuntan a una cerrada hace unos días con mil casos domiciliarios en 50 ciudades de la provincia (incluida la capital) en la que Negri aparece con 42,7% de imagen positiva; Juez, 41,2% y Santos, 13,8%.

Luis Juez fue aceptado como cabeza de Senadores por el PRO. Archivo

La dupla de cabezas de lista que tiene el aval del PRO -por ahora todo el partido los acepta- sostienen que limaron sus diferencias y que vienen trabajando “bien” juntos. Dejaron atrás los problemas de antaño, que incluyó una denuncia penal del exministro con quien era entonces intendente por un accidente en que un ómnibus de la empresa municipal Tamse embistió a varias personas y mató a una.

Este lunes la UCR realizó una reunión con los referentes de las diferentes líneas, pero no hubo ningún avance respecto de las candidaturas. El presidente del partido, Marcos Carasso, ya dijo que el objetivo del oficialismo partidario es una sola lista para negociar con la del PRO. Por el momento esa meta no luce cercana.

No sólo está en juego la elección legislativa, sino que miran 2023; si a la dupla Juez-Santos les fuera bien entienden que de allí podrían salir los nombres para gobernador (Juez ya advirtió que competirá) e intendente de la ciudad.

Si -como señalan desde Pro- la intención es que cada fuerza de la alianza mantenga los cargos que tiene, la UCR quedará afuera de la nómina de Senadores. El juecismo admite que está dispuesto a resignar la banca que tiene en Diputados y que ocupa Ernesto Martínez.

En esta provincia -que mantiene su sesgo antikirchnerista- todo el arco político descuenta una victoria de Juntos por el Cambio, con Hacemos por Córdoba en segundo lugar y el Frente de Todos, tercero. En 2019 la división del radicalismo no sólo dejó lejos a la alianza de la Gobernación sino que perdió la capital provincial.

“Los votantes no nos perdonarían que haya un kirchnerismo eterno, que por vanidades personales se abra esa posibilidad”, afirmó Juez a este medio. Rodríguez Machado agregó que están “en diálogo permanente con la idea de unificar lo más posible la lista”.