En el acto con Villarruel, un veterano de Malvinas cuestionó el discurso de Milei: “No corresponde para nada”

El titular del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, Juan Carlos Parodi, cuestionó en duros términos el discurso del presidente Javier Milei en la Plaza San Martín, en Retiro, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un acto en la ciudad fueguina de Ushuaia, Parodi dijo que “no corresponde para nada” la referencia del libertario respecto a “los malvinenses” ya que eso “algo parecido a la autodeterminación de los pueblos”.

“Hemos escuchado al Presidente el año pasado decir que ningún gobierno ha hecho por Malvinas como este hizo en tres meses, pero yo no he visto nada, no se si ustedes han visto algo”, bramó Parodi. El veterano fue el primero en tomar la palabra en el acto en la ciudad austral con Villarruel, quien tiene un vínculo roto con Milei desde hace meses y en esta fecha decidieron encabezar actos separados.

Tras ponderar la presencia de la vice en territorio fueguino, destacó que era “un honor” su compañía. “No es común que autoridades nacionales estén presentes acá con nosotros”, le dijo y acotó que esta era una buena ocasión para reclamar por las gestiones políticas para la recuperación de las islas. “Día bien malvinero, ¿no? Así fue el 2 de abril”, comentó Parodi cuando comenzó a nevar otra vez en la ciudad.

Dirigiéndose a Milei, el veterano destinó duras críticas después de que el Presidente se refirió a los isleños como “malvinenses” a los isleños y dijera: “Anhelamos que prefieran votarnos y ser argentinos”.

“Acabo de escuchar al señor Presidente en su discurso decir que hay que escuchar a los habitantes de las islas decir que quieren ser argentinos, algo parecido a la autodeterminación de los pueblos, cosa que no corresponde en este caso para nada porque no es un pueblo originario, todos lo sabemos”, dijo, y desató aplausos y gritos de “¡Viva la patria!”.

“Este hombre (por Milei) reivindica también la política del [expresidente] Carlos Menem, promotor y firmante de los acuerdos de Madrid, de manera que está por verse si es capaz de revertir estos 43 años de historia; debemos tener un poquito de paciencia, tal vez eso sería sí hacer algo importante para desandar estos 43 años, distinto a sus predecesores”, agregó luego el excombatiente mientras lo observaba Villarruel. Destacó luego la política de la administración libertaria respecto a la “recuperación” del sistema de defensa.

Destinó también criticó a otras gestiones: “No podemos dejar de expresar lo deprimente que resulta ver el desempeño de la política, no es él [por Milei] el único responsable. Consideramos inminente revertir esta acción desmalvinizadora”.

En otro tramo, Parodi se refirió al deterioro de la relación entre Milei y Villarruel, cuyo vínculo quedó roto hace meses. “El 60% de los argentinos el año pasado nos ilusionamos con un gobierno distinto, con un estilo distinto, pero al poco tiempo se convirtió en un conventillo, similar a todo la anterior. Todos los presidentes, desde Ricardo Alfonsín hasta la fecha, se han peleado con sus vices. Esta fórmula que parecía sólida, con objetivos claros, lamentablemente al poco tiempo se resquebrajó ”, aseveró.

Noticia en desarrollo

LA NACION