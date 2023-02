En el Gobierno buscaron bajarle el precio a la foto de Mauricio Macri con Messi y el “Dibu” Martínez

escuchar

En el Gobierno relativizaban este lunes la imagen del expresidente Mauricio Macri junto a los jugadores Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez , y las esposas de ambos, tras la entrega de los premios The Best, organizados por la FIFA en la que ambos jugadores fueron galardonados junto al director técnico, Lionel Scaloni. “Estaba ahí por su papel en la FIFA, no hay mucho más”, relativizó primero un hombre cercano al mandatario. “Estaría ahí por la FIFA”, evaluó en la misma línea una fuente oficial de la Casa Rosada, que aseguró incluso no haberla visto.

La entrega de premios fue seguida de cerca por muchos funcionarios que incluso chicaneaban cuando se los consultaba por otros temas. “Están por premiar a Messi, el Dibu y Scaloni, y ustedes preguntando por otras cosas”, apuntaban entre risas en una Casa Rosada desierta. Por eso también llamó la atención cómo se habló con cierta indiferencia después, ante la consulta por la foto que trascendió tras la ceremonia.

No fue la única lectura. También estuvieron los que vieron en la imagen una oportunidad de subir a Mauricio Macri al “ring” electoral, algo con lo que se ilusionan en el oficialismo, porque creen que sus chances “mejorarían drásticamente”. Un funcionario no dudó en decir: “ojalá con esto se anime a ser candidato”. Y agregó: “es el único político argentino que tiene foto con Messi y Dibu. Que se anime a revalidar su gobierno”. En Balcarce 50 se muestran convencidos que Mauricio Macri no se presentará en las próximas elecciones, a pesar de que el exmandatario alimenta con su silencio la definición.

Macri, como presidente ejecutivo de la FIFA, fue motivo de preocupación en el Gobierno en diciembre pasado. En ese momento se evaluó la posibilidad, rápidamente desechada, de que Fernández viajara para la final. “No le podemos regalar la foto a Macri”, repetían en el oficialismo ante la presencia del expresidente en el estadio de Lusail, en Doha, en la que se jugaría la final en la que Argentina terminó consagrándose campeón ante Francia después de 36 años.

Esa foto finalmente no se concretó y el traspié para el Gobierno terminó siendo en suelo argentino , cuando el seleccionado finalmente descartó la invitación que se les había hecho llegar el presidente. De este modo se transformó en el único seleccionado campeón que no piso la sede de Balcarce 50 y saludó desde el balcón. Algo que incluso hicieron los subcampeones de Italia 1990. Fernández tampoco obtuvo la foto que logró Cristina Kirchner en 2014, tras el torneo en 2014, donde el conjunto nacional se ubicó segundo y ella los visitó en el predio de la AFA en Ezeiza.

