En el Gobierno nadie se hace cargo de Cerimedo y dicen que Milei no tiene relación con él desde 2023

En el Gobierno nadie se hace cargo del consultor Fernando Cerimedo, detenido hoy en Bolivia, pero la mayoría admite conocerlo. Lo recuerdan de su participación en la campaña de 2023, que consagró a Javier Milei como presidente. Pero -ya caído en desgracia- una palabra se repitió para describirlo en las distintas terminales del oficialismo: “Vende humo”.

Era tal el despegue de la figura del asesor -acusado de ser el autor intelectual del ataque a balazos contra su pareja, la activista boliviana Nadia Beller-, que se cruzaban versiones sobre quién lo hizo desembarcar en las filas libertarias. Como si se tiraran la pelota entre ellos, con nombres al aire, acusaciones entre las distintas vertientes oficialistas e intentos de no quedar adheridos a su nombre.

Cofundador del portal propagandista La Derecha Diario, su entramado de negocios y su discurso político, que pregona el oficialismo, vinculó a Cerimedo con un espacio que no tenía ni siquiera partido en aquellos años. Así se adentró entre quienes integran ahora la plana mayor de esta gestión. Con chapa de llegada a dirigentes de derecha de la región, a los que se adjudicó de comunicar, cuando afrontó la campaña de LLA venía de un escándalo junto al bolsonarismo en Brasil, salpicado por la tentativa de golpe de Estado contra Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Todas las fuentes aseguraron este martes que el Presidente dejó de tener relación con Cerimedo ese mismo 2023 y que los vínculos con el mundo libertario se dinamitaron por completo después del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Es que la entonces pareja de Cerimedo, Natalia Basil, era funcionaria de esa dependencia estatal cuando estalló la polémica. Pero, a la hora de declarar como testigo, Cerimedo ratificó lo que decían los audios que se le atribuyen a Diego Spagnuolo sobre un supuesto esquema de coimas en la agencia.

Fernando Cerimedo y Javier Milei LA NACION

Respecto de 2023, una decena de fuentes consultadas por LA NACION recuerdan que Cerimedo se vendía como estratega digital de Milei, que sus oficinas de Puerto Madero fueron utilizadas en el marco de la campaña, y que su empresa de seguridad se encargó de la protección de los hermanos durante parte de las recorridas.

Distintos actores que vivieron aquellas épocas refirieron hoy, con Cerimedo ya detenido, que buscaba instalarse como el mentor de la campaña de Milei -sobre todo en los medios- pero que supuestamente su injerencia no era tal.

“Era muy vende humo, demasiado chamuyero. Una vez que lo conocías le creías 10% de lo que decía. Se vendió más de lo que hizo”, dijo un dirigente, que reconoció haber tenido con él una fluida relación.

Otro, de una terminal oficialista distinta, planteó lo mismo: “Era un vende humo. Tenía buenas intenciones y siempre se mostraba como que quería ayudar, pero no era un tipo importante”. Una tercera fuente agregó, en igual sentido: “No se sabe qué hizo en la campaña, las redes no las manejaba él. Vendía humo, no hizo nada”.

Envuelto en una catarata de acusaciones de su pareja, que sobrevivió al ataque, en el mundo libertario solo recordaron hoy los malos momentos vividos, que de todas formas develaron la presencia de Cerimedo en la cocina mileísta.

Algunos se acordaron de aquel día de noviembre de 2023, en Córdoba, cuando el diputado nacional Oscar Zago (ya corrido de LLA) lo quiso agarrar a piñas en el acto de cierre de campaña. Zago, por la disposición que había trazado la empresa de seguridad de Cerimedo, recibió botellazos y agresiones de los detractores de Milei, por la locación en que lo habían ubicado. Harto en su paciencia, se abalanzó sobre Cerimedo, mientras Ramiro Marra quería separarlos.

Asimismo, relataban hoy que, apenas después de ganar la elección presidencial, en el Hotel Libertador, Cerimedo tuvo una acalorada discusión con gente del entorno del estratega Santiago Caputo. Cerimedo habría querido impartir órdenes a un equipo que no le respondía.

En LLA no pudieron explicar al detalle por qué Milei no le dio más cabida a Cerimedo, pero quisieron instalar que eso hizo que perdiera peso para el resto del entorno libertario.

Al menos para abril de 2024, el consultor ahora detenido todavía estaba involucrado en la vida violeta porque hay registros de que participó en un acto de afiliación en la Ciudad junto a Karina Milei. En el karinismo, no obstante, alegaron que “hace mucho” tiempo no había vínculo alguno con Cerimedo. Justificaron que desde antes de que explotara la crisis en la Andis; sin poder precisarlo con exactitud.

Fernando Cermiedo y Diego Spagnuolo X.com

Es que pese a las fricciones ahora expuestas que dicen que ocasionó su figura a lo largo de la campaña, Cerimedo consiguió de todas formas ubicar a su entonces pareja Basil en la agencia de discapacidad, de la mano de Spagnuolo, a quien definía como un “muy buen amigo”. Él no tuvo un puesto en esta gestión.

En distintos ambientes libertarios, cuando se filtraron en el streaming Carnaval los audios atribuidos a Spagnuolo, sospecharon que Cerimedo podía estar detrás de la movida porque ambos amigos habrían repartido previamente a sus allegados la misma versión que se oyó en las grabaciones ilegales, como si ellos hubieran quedado al margen de la recaudación.

Hoy, tras el ataque, Beller lo acusó de propagar esas conversaciones. “Durante nuestra relación le reclamé muchas cosas. Incluso hablamos de su exesposa y el tema de Andis. Él me contó que ellos sí filtraron los audios. Yo le dije que ella era una corrupta. Él me dijo que ella [Basil] no era corrupta, porque fue ella quien filtró los audios para parar la corrupción de Milei y su hermana”, sostuvo.

En septiembre del año pasado, cuando fue citado a la Justicia para declarar como testigo, Cerimedo ratificó que Spagnuolo le había comentado acerca de un circuito de compra de medicamentos donde supuestamente se pagaban coimas que habrían terminado en Karina Milei y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. Dijo, también, que el extitular de la Andis le afirmó que le había contado al Presidente sobre los teóricos desvíos. Ni la secretaria general ni su ladero están imputados en ese expediente.

El derrotero en la causa Andis fue el fin del contacto de Cerimedo con la vida libertaria local, indicaron las fuentes consultadas.