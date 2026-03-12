En fotos y videos: así fue la caótica llegada de “Chiqui” Tapia a tribunales por presunta evasión en la AFA

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves minutos después de las 11 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. Allí, será indagado en la causa que investiga una presunta deuda millonaria de la asociación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De acuerdo a las imágenes que mostró LN+, Tapia llegó en una camioneta blanca con detalles cromados, rodeado de seguridad. Además, en las escalinatas del edificio lo esperaban decenas de periodistas y camarógrafos de distintos medios. No brindó declaraciones a la prensa.

En fotos y videos, así fue la llegada de Chiqui" Tapia a Comodoro Py

La llegada de Claudio "Chiqui" Tapia a los tribunales de Comodoro Py

Tapia evitó los micrófonos de la prensa Ricardo Pristupluk

El dirigente de la AFA caminó rodeado de seguridad Enrique garcía Medina

Los medios lo acompañaron hasta el ingreso de los tribunales Enrique garcía Medina

Noticia en desarrollo