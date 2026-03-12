En fotos y videos: así fue la caótica llegada de “Chiqui” Tapia a tribunales por presunta evasión en la AFA

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino llegó a Comodoro Py minutos después de las 11 de la mañana; será indagado por el juez Diego Amarante, quien tendrá un plazo de 10 días para definir su situación procesal
- 1 minuto de lectura'
El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves minutos después de las 11 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. Allí, será indagado en la causa que investiga una presunta deuda millonaria de la asociación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De acuerdo a las imágenes que mostró LN+, Tapia llegó en una camioneta blanca con detalles cromados, rodeado de seguridad. Además, en las escalinatas del edificio lo esperaban decenas de periodistas y camarógrafos de distintos medios. No brindó declaraciones a la prensa.
En fotos y videos, así fue la llegada de Chiqui" Tapia a Comodoro Py
Noticia en desarrollo
Más leídas de Política
- 1
Cuál fue la excusa que dijo Adorni sobre el viaje con su esposa en el avión presidencial
- 2
Milei confunde el afuera con el adentro
- 3
Los senadores pasarán a cobrar $11,5 millones en bruto, pero La Libertad Avanza no acepta el aumento
- 4
Schoklender dijo que la plata de las viviendas se la gastó Bonafini para hacer política kirchnerista