LA NACION

En fotos y videos: así fue la caótica llegada de “Chiqui” Tapia a tribunales por presunta evasión en la AFA

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino llegó a Comodoro Py minutos después de las 11 de la mañana; será indagado por el juez Diego Amarante, quien tendrá un plazo de 10 días para definir su situación procesal

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Llegada de Claudio Chiqui Tapia a la declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py
Llegada de Claudio Chiqui Tapia a la declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro PyEnrique garcía Medina

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves minutos después de las 11 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. Allí, será indagado en la causa que investiga una presunta deuda millonaria de la asociación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De acuerdo a las imágenes que mostró LN+, Tapia llegó en una camioneta blanca con detalles cromados, rodeado de seguridad. Además, en las escalinatas del edificio lo esperaban decenas de periodistas y camarógrafos de distintos medios. No brindó declaraciones a la prensa.

En fotos y videos, así fue la llegada de Chiqui" Tapia a Comodoro Py

La llegada de Claudio "Chiqui" Tapia a los tribunales de Comodoro Py
La llegada de Claudio "Chiqui" Tapia a los tribunales de Comodoro Py
Tapia evitó los micrófonos de la prensa
Tapia evitó los micrófonos de la prensaRicardo Pristupluk
El dirigente de la AFA caminó rodeado de seguridad
El dirigente de la AFA caminó rodeado de seguridad Enrique garcía Medina
Los medios lo acompañaron hasta el ingreso de los tribunales
Los medios lo acompañaron hasta el ingreso de los tribunalesEnrique garcía Medina

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Cuál fue la excusa que dijo Adorni sobre el viaje con su esposa en el avión presidencial
    1

    Cuál fue la excusa que dijo Adorni sobre el viaje con su esposa en el avión presidencial

  2. Milei confunde el afuera con el adentro
    2

    Milei confunde el afuera con el adentro

  3. Los senadores pasarán a cobrar $11,5 millones en bruto, pero La Libertad Avanza no acepta el aumento
    3

    Los senadores pasarán a cobrar $11,5 millones en bruto, pero La Libertad Avanza no acepta el aumento

  4. Schoklender dijo que la plata de las viviendas se la gastó Bonafini para hacer política kirchnerista
    4

    Schoklender dijo que la plata de las viviendas se la gastó Bonafini para hacer política kirchnerista