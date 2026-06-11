Chiqui Tapia: “No sé si es el último Mundial de Messi”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, brindó una sorpresiva declaración este jueves sobre el futuro de Lionel Messi en el Mundial. “No sé si es el último”, señaló.

Cabe destacar que la presencia del Diez en la competición de este año había llegado a estar en duda: tras la consagración en Qatar 2022, el capitán argentino dejó entrever en distintas oportunidades que difícilmente disputaría otra Copa del Mundo debido a su edad y al desgaste de la competencia.

En noviembre de 2025 se refirió por última vez sobre el tema públicamente. “No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, había dicho en ese entonces. Previamente, seis meses después de levantar la copa en Lusail, durante una gira con Argentina por China, contó que el de Qatar había sido su último Mundial.

Ahora, Tapia dejó abierta la posibilidad de que el capitán dispute otra Copa del Mundo. “Ojalá que no, pero hay que disfrutarlo. Está muy contento, ustedes lo pudieron ver cómo se expresó después del partido con Islandia y tenemos que disfrutarlo y que siga siendo feliz también él“, expresó en diálogo con DSports.

Y pidió paciencia: “Es fundamental para nuestra selección, nos da muchísimo. Paso a paso. Un partido más. Son ocho y hay que ir por los ocho”.

Con el paso del tiempo, Messi fue cumpliendo una serie de hitos que le permitieron disputar su sexto Mundial, algo que ningún futbolista en la historia logró. En el último amistoso antes de que inicie el torneo, volvió a ofrecer señales de vigencia.

Tras recuperarse de una molestia muscular, entró a los 25 minutos del segundo tiempo y provocó la mayor ovación del partido. Participó de inmediato en una acción que derivó en un penal y luego convirtió en la goleada por 3-0. Además, estableció un nuevo récord al transformarse en el futbolista de mayot edad en marcar un gol con la selección argentina.

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