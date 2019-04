Cristina Kirchner presentará el texto, que ya salió a la venta, en la Feria del Libro porteña Crédito: Enrique Villegas

En casi 600 páginas, la expresidenta Cristina Kirchner expone parte de su biografía tanto personal, como política y judicial.

Con anécdotas familiares, encuentros con líderes mundiales y conflictos de Gobierno, las páginas intercalan lo público y privado de la líder de Unidad Ciudadana.

Algunas de las frases de "Sinceramente":

Sobre su casamiento con Néstor (Página 78)

"Fue lo que se dice un casamiento de época; de la nuestra, claro. Matrimonio sólo por civil. Yo vestida de azul - ahora que lo pienso, el mismo y exacto azul que nos identificó siempre durante nuestras campañas políticas - y él de traje marrón con chaleco, el primero que tuvo después del de la comunión, que se lo habían comprado los padres cuando llegaron a La Plata".

Una "premonición bipolar" (165)

"Una pequeña digresión: recuerdo que cuando internaron por primera vez a mi hermana bipolar, entre las cosas que ella decía desvariando y que motivaron su internación, fue que Néstor iba a ser presidente. Creo que fue en el año 1993, diez años antes de que eso efectivamente sucediera. Recuerdo que ese día le dije a Máximo: 'Tu tía está loca, dice que tu padre va a ser presidente'. Máximo recuerda muy bien ese momento porque yo había viajado a Buenos Aires para acompañar a mi mamá y todavía no carga cuando hablamos del tema: 'Al final la internaron a la pobre Gisele por decir lo que ustedes no veían. Deberían pedirle perdón".

Conflicto con el Campo (212)

"No creo en las sociedades de la unanimidad, me daría mucho miedo vivir en una sociedad en la que todos piensen igual. Además creo que sería bastante aburrido".

"La construcción del 'monstruo del populismo', o de "la yegua" o de la "chorra", comenzó a partir de que las patronales rurales se negaron a pagar las retenciones, porque para ellos es como que estuviesen robando lo que les pertenece por derecho propio. Ellos creen que el país y la Nación son suyos. Han luchado años para inculcarle a los argentinos que el Estado y la política son sus enemigos".

Tirria a los "negros" (213)

Ese grupo que durante la crisis por las retenciones me gritaba 'yegua' o 'puta', y que fue clave en el triunfo fr Macri en el 2015, también es racista, tiene tirria a los "negros". El gobernador de Formisa, Gildo Insfrán, me contó que la primera vez que se reunió con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, cuando se dieron la mano Dietrich le dijo como comentario inicial: 'Ah, pero usted tiene los ojos celestes'. 'Sí, soy peronista, tengo los ojos celestes y también hablo en guaraní' le contestó Gildo, con ese tonito formoseño que me encanta. Estaba indignado. Pero la verdad es que ese prejuicio, como dije, del fondo de la historia: la piel oscura como lo amenazante, lo que llega a robarnos".

Néstor un "animal político" (259)

"'Cortala con Tecnópolis. Ya salió bien lo del Bicentenario, ¿para qué vas a hacer lo mismo otra vez?'. Él [Nestor] era un tipo que no entendí mucho de esas cosas, la cultura y el arte no eran su fuerte, aunque ahora que lo pienso bien, no era que no las entendía, me parece que la cuestión era que no le interesaban. Era un animal político y para él, el resto, era solo una pérdida de tiempo".