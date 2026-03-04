Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Organismos de derechos humanos vinculados al kirchnerismo reclamaron este martes que se flexibilicen las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. En una conferencia de prensa realizada en un anexo de la Cámara de Diputados, sostuvieron que a la expresidenta no se le garantiza la igualdad ante la ley si se compara su situación con la de condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen arresto en sus casas sin limitaciones de visitas.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 la condenara en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y quedó firme tras la revisión de la Corte Suprema, lo que habilitó el inicio de la ejecución de la pena. Por su edad -tiene más de 70 años- el tribunal le concedió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.