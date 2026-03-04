Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Organismos de DD.HH. afines a Cristina Kirchner pidieron flexibilizar sus condiciones de detención
Organismos de derechos humanos vinculados al kirchnerismo reclamaron este martes que se flexibilicen las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. En una conferencia de prensa realizada en un anexo de la Cámara de Diputados, sostuvieron que a la expresidenta no se le garantiza la igualdad ante la ley si se compara su situación con la de condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen arresto en sus casas sin limitaciones de visitas.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 la condenara en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y quedó firme tras la revisión de la Corte Suprema, lo que habilitó el inicio de la ejecución de la pena. Por su edad -tiene más de 70 años- el tribunal le concedió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Patricia Bullrich admitió que el Gobierno no participó de la liberación de Nahuel Gallo: “Fue una operación secreta sin dar el conocimiento al Estado argentino”
ROSARIO.-La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich dijo que tras ser liberado de su cautiverio en Caracas Nahuel Gallo “estuvo un día desaparecido” en Venezuela, y acusó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien trianguló la entrega del gendarme, de “no avisar al gobierno argentino”.
“La AFA sabía dónde estaba Gallo y no fue capaz de decirnos”, sostuvo la exministra de Seguridad en una conferencia de prensa que dio en la Fundación Libertad de Rosario, donde el lunes a la noche recibió una distinción.
Milei recibió al embajador de Estados Unidos y refuerza el vínculo con la administración Trump
Dos días después de asistir, en la primera fila del palco reservado para los diplomáticos, al explosivo discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, volvió a verse con el Presidente. El jefe de la diplomacia norteamericana en el país estuvo en la quinta de Olivos reunido con Milei, en el contexto de la guerra abierta de Estados Unidos e Israel contra Irán en el Medio Oriente, y con un inminente viaje presidencial previsto para el próximo viernes para participar de una “cumbre de alto nivel”, convocada por el presidente Donald Trump. También participó del encuentro el canciller Pablo Quirno.
Desde la embajada norteamericana evitaron comentar detalles del encuentro del Presidente con el embajador Lamelas, que durante la jornada también se encontró con su par de Ucrania, Yurii Klymenko. Tampoco desde Balcarce informaron sobre lo conversado.
Petri y Villarruel se cruzaron por un gesto en el Congreso: de “golpista” a “te conozco por el trencito de la alegría”
Caso $LIBRA: peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis
Asamblea Legislativa: el discurso de Milei no despertó grandes emociones en los tribunales
Cuándo entra en vigencia la reforma laboral de Milei que sancionó el Congreso