Petri y Villarruel se cruzaron por un gesto en el Congreso: de “golpista” a “te conozco por el trencito de la alegría”

El diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri cuestionó el lunes por la noche a la vicepresidenta Victoria Villarruel por haber utilizado el teléfono durante el discurso que dio Javier Milei en la Asamblea Legislativa el domingo y consideró que se trató de otro acto “fuera de lugar”. No obstante, la titular del Senado le respondió en redes sociales y dijo: “Lo conozco por sus cosplays y los trencitos de la alegría”.

Entrevistado en la pantalla de TN, el exministro de Defensa consideró que Villarruel jugó a favor de la oposición y que “apostó por el fracaso del Gobierno”. “Ha estado fuera de lugar dos años. No me sorprende [el gesto con el teléfono]. Cuando el Presidente habla de ‘aquellos que desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia’, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Villarruel utilizó el teléfono en el inicio del discurso de Milei en la Asamblea Legislativa

“Si te ofrecés a la oposición para abrir el Congreso y sancionar y debatir leyes que hieren el programa económico del Gobierno y lastiman a los argentinos, ¿en qué te convertís?“, insistió el mendocino y fue más allá: ”Debe haber pensado en ser presidenta. No actuó como lo demanda la Constitución. Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas“.

Las declaraciones de Petri se viralizaron en redes sociales y llegaron hasta los oídos de Villarruel que, como suele hacer, le respondió a un usuario que criticaba al exdirigente nacional y que había citado las declaraciones. “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa y qué hizo su funcionario mendocino”, cuestionó la vicepresidenta, acerca de la disolución de la obra social de las fuerzas armadas, que fue dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia y arrastra todavía una deuda de $200.000 millones.

La crítica de Villarruel a Petri

Según reclamó Villarruel, esa acción “dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país” y sostuvo que “antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias”.

Tras ello, una usuaria se preguntó por el quiebre en la relación de lo que fue la dupla presidencial en 2023 y Villarruel redobló la apuesta contra Petri y el Presidente. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, esgrimió.

Villarruel asegura que la Casa Rosada quiere su renuncia

A su vez, otro usuario le pidió que renunciara, a lo que la vice respondió: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”.

No obstante, al cabo de unas horas, el diputado nacional por Mendoza citó la contestación de Villarruel y exclamó: “A vos te conozco por golpista”.

La respuesta de Petri a Villarruel en X

Cabe mencionar que durante la tarde del lunes, hubo más críticas de la Casa Rosada hacia la vicepresidenta por el mismo gesto. En una entrevista con LN+, Martín Menem, titular de Diputados, indicó: “No me gustó que mientras el Presidente daba el mensaje más importante del año -la apertura del periodo de sesiones ordinarias- la vicepresidenta estaba con el teléfono en la mano. No estuvo bueno eso, no me pareció lógico”.

En tanto en la propia Asamblea Legislativa, también quedó evidenciada la distancia existente entre Milei y Villarruel, que pareciera no tener recomposición. Tal y como dicta el protocolo, la titular del Senado -que es la encargada de dar inicio a la Asamblea- debe recibir al Presidente en su llegada a las escalinatas del Congreso. Allí, al encontrarse, hubo un frio saludo entre ambos con un rápido estrecho de manos y cero diálogo. Además, durante la caminata hasta el recinto, la vicepresidenta empujó fugazmente a Karina Milei.