En la Legislatura dan por caída de la reelección indefinida de los legisladores bonaerenses

El sábado 19 de julio a la medianoche, cuando finalice el plazo para presentar candidaturas para la elección bonaerense del 7 de septiembre próximo, habrá 24 legisladores provinciales que no estarán entre los inscriptos y no podrán revalidar sus mandatos. Luego de la media sanción que obtuvo en el Senado provincial el 25 de junio con el voto afirmativo de la vicegobernadora Verónica Magario para desempatar una votación que había resultado igualada, el proyecto impulsado por el peronismo para restablecer la reelección indefinida de los legisladores provinciales quedó cajoneado en la Cámara de Diputados y sin chances de ser revitalizado.

La iniciativa para eliminar el límite de dos mandatos consecutivos para los legisladores que establece la ley tiene autoría del senador Luis Vivona (Unión por la Patria) y aglutinó al bloque peronista del Senado provincial con excepción del massismo, pero no tuvo ningún avance en la Cámara de Diputados, donde un escenario más complejo para el peronismo sentenció su suerte. “Creo que es tema terminado”, indicó a LA NACION una fuente del cristinismo en la Cámara baja provincial. “Vía muerta”, reforzaron desde el kicillofismo. En el massismo, subrayaron que el proyecto “no corre” y que los sectores que lo impulsan no activaron “ninguna gestión”.

“No hubo ni sondeos. No creo que se expongan a mostrar diferencias. [Sergio] Massa no acompaña de ninguna manera y tiene 10 diputados. En el Senado, tiene una sola y [el tema] lo pudieron acomodar”, afirmó un legislador de Pro. “Lo archivaron. No hay tiempo, voluntades ni número”, remarcó un diputado libertario. “Ni siquiera tomó estado legislativo. Está totalmente frenado, a partir de la oposición al proyecto del resto de los bloques”, resaltó una fuente del radicalismo.

Toda la oposición en la Cámara de Diputados está en contra del proyecto. Incluso, los diputados del bloque libertario disidente Unión, Renovación y Fe (que la semana pasada se dividió en dos, tras la presentación de dos alianzas electorales distintas por parte de sus legisladores), se pronunciaron en contra luego de haber dado apoyo en el Senado.

Los legisladores alcanzados por el límite de dos mandatos seguidos son los que fueron elegidos en 2017 y reelectos en 2021. Al no avanzar la reforma, hay 10 senadores que no podrán volver a presentarse para revalidar sus bancas. Uno de ellos es el autor del proyecto, Vivona (Unión por la Patria). También dentro de Unión por la Patria, no se podrán presentar Teresa García, Gustavo Soos, María Elena Defunchio y Gabriela Demaría. Tres senadores del bloque UCR+Cambio Federal tampoco podrán inscribirse para ser candidatos otra vez al mismo cargo. Son Luis Cellillo, Flavia Delmonte y Agustín Maspoli. En la bancada de Pro, Aldana Ahumada no podrá volver a presentarse como candidata a senadora. En La Libertad Avanza, Daniela Reich tampoco estará habilitada para hacerlo (fue electa por Juntos y por Cambiemos Buenos Aires, pero se incorporó a La Libertad Avanza este año).

María Teresa García, la senadora provincial del kirchnerismo que no podrá renovar su banca Tomás Cuesta

En la Cámara de Diputados, son 14 los legisladores sin posibilidad de reelección. En el bloque Unión por la Patria hay cinco: Facundo Tignanelli, Nicolás Russo, Carlos “Cuto” Moreno, Susana González y Mariana Larroque. En el bloque de Pro, son dos, Adrián Urreli y Matías Ranzini. También son dos, Anahí Bilbao y Emiliano Balbín, los de la bancada UCR+Cambio Federal que no podrán inscribirse como candidatos a la reelección. Abigail Gómez, integrante del bloque La Libertad Avanza, fue electa desde las boletas de las alianzas Juntos y Cambiemos Buenos Aires en dos oportunidades y tampoco podrá presentarse. La misma limitación recae sobre Maricel Etchecoin (Coalición Cívica) y Guillermo Kane (Frente de Izquierda, reemplazado por Guillermo Pacagnini debido al acuerdo de rotación de bancas que rige en el espacio izquierdista).

El proyecto de reelección indefinida de legisladores está descartado para estas elecciones, pero tiene posibilidades de ser reflotado hasta 2026. Según se establece en el artículo 107 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, “un proyecto sancionado por una de las cámaras y no votado por la otra en ese año o el siguiente, se considerará rechazado”.