La interna entre Kicillof y el kirchnerismo impidió activar el Senado bonaerense

El Senado de la provincia de Buenos Aires albergó en los últimos días el rumor sobre una posible sesión ordinaria a realizarse este jueves, que cortaría la inactividad del recinto que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, pero el intento se frustró y la convocatoria no se llegó a efectivizar. La Cámara -que, al igual que la de Diputados provincial, no realizó ninguna sesión ordinaria desde que se inauguró el período legislativo, el 2 de marzo- tiene casi todas las comisiones confirmadas, pero esa distribución dejó esquirlas al interior del peronismo que tensaron el clima e impidieron el avance con una sesión.

El lunes, Magario firmó el decreto con la conformación de 25 de las 26 comisoines permanentes del Senado bonaerense. Quedó pendiente la integración de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, eje de disputas entre los sectores del gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, en la que se deben debatir iniciativas como el uso de la boleta única de papel.

La intención de Magario era completar el movimiento de las comisiones con un llamado a sesión ordinaria para este jueves, según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del día a día de la Legislatura bonaerense. Pero la convocatoria no se concretó y se agotó el plazo para efectivizarla esta semana (el reglamento establece que el llamado a sesionar debe hacerse con 72 horas de anticipación, como mínimo).

El Senado bonaerense, trabado por las internas SENADO BA

Las pujas internas del peronismo, que afloraron de nuevo por la conformación de las comisiones, son los motivos centrales de la parálisis, advirtieron oficialistas y opositores consultados por este diario. Además de la disputa sin resolución sobre la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, en la Cámara de Senadores se menciona como otra rispidez la que generó la integración de la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales, que hasta el año pasado presidía La Cámpora y esta año quedaría para el Frente Renovador.

La Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales define temas centrales como los pliegos para la designación de jueces. La conducía Emmanuel González Santalla, senador camporista del distrito de Avellaneda, pero este año la conformación previa ubicó como potencial presidenta a Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa. Aún resta que las autoridades de cada comisión se voten, pero quienes figuran en el primer lugar de cada listado suelen ser los que las presidirán. En ese primer puesto está Galmarini.

Malena Galmarini, cuando asumió su banca de senadora bonaerense Prensa FR

Desde el Frente Renovador, afirmaron no haber recibido reproches por el lugar de Galmarini. Sostuvieron que la frustración del llamado a sesión tiene que ver con los plazos agotados para su convocatoria, admitieron que “hay ruido entre el Movimiento Derecho al Futuro [el espacio interno de Kicillof] y La Cámpora”, pero indicaron que “en la oposición tampoco había acuerdo”.

“Nadie sabe lo que pasó. Magario no habla. Nadie entiende nada”, se quejó un senador peronista disconforme con el accionar de la presidenta de la Cámara. La tensión en el peronismo se mantiene desde el armado de las comisiones.

“Hay mucho malestar en el bloque con Magario porque no respetó las comisiones que el bloque acordó para cada senador, e hizo modificaciones como si fuese ella la jefa de la bancada”, reprocharon desde el ala camporista del bloque del peronismo, bancada que preside Sergio Berni.

Emmanuel González Santalla, senador provincial camporista que encabezaba la comisión de Asuntos Constitucionales Twitter - Twitter

Dos fuentes de la oposición coincidieron en señalar la bronca camporista por la conducción de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Es todo lío interno de ellos. El decreto de las comisiones, lejos de calmar, aumentó el conflicto. La Cámpora quería la comisión y se la quedó Malena”, afirmó una de esas fuentes. “El problema está ahí y en Reforma Electoral”, aseveró la fuente restante. En tanto, desde el bloque de La Libertad Avanza también hicieron saber su malestar con el reparto de lugares: afirmaron no tener la representación que aseguran que merecen al ser “el bloque minoritario principal”.

La única actividad agendada en el Senado provincial es la convocatoria al primer encuentro de una de las 25 comisiones que rubricó Magario. Es la de Legislación General, cuya presidencia quedaría en manos de Germán Lago, un aliado de Kicillof que, hasta asumir como senador provincial, era intendente del distrito de Alberti.

Sin sesiones, en un período ordinario que finaliza el 30 de noviembre, no pueden tomar estado parlamentario los proyectos legislativos presentados este año. La Cámara de Senadores maneja un presupuesto de $156.204.115.970.