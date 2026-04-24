Carlos Bianco respondió a la ironía de Mayra Mendoza sobre su estado de salud: “Patético”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respondió este viernes al comentario irónico que la diputada peronista Mayra Mendoza había hecho sobre su salud en un grupo de chat y dijo que le pareció “penoso y patético”, además de afirmar que lo tomó “como de quien viene”.

“No quiero referirme mucho porque me pareció bastante penoso y patético todo el evento y toda la situación. Y mucho más que después se haya filtrado a la prensa”, afirmó Bianco en declaraciones a Radio La Red.

El funcionario, uno de los más estrechos colaboradores del gobernador Axel Kicillof, se refirió así al chat de dirigentes que se había filtrado en el inicio de la semana.

Qué pasó entre los funcionarios

Kicillof había compartido en un chat un tuit de Bianco donde el funcionario informaba sobre su operación de apendicitis en Barcelona, adonde había viajado junto al gobernador para participar en la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation.

El posteo de Bianco tras ser operado en Barcelona

Mientras la mayoría de los intendentes expresaron solidaridad por su estado de salud, Mayra Mendoza escribió: “Va a estar todo bien, Carlos. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

El descargo de Bianco

Bianco explicó este viernes que se trató de “un mensaje interno en un grupo de WhatsApp con los intendentes. De hecho, era un grupo desactualizado, porque en ese grupo todavía hay algunos compañeros que dejaron de ser intendentes y que todavía estaban en el grupo”, agregó.

Y sumó: “El gobernador nos pidió que no nos metamos en ninguna interna. Y eso es lo que yo tengo que hacer como instrucción. Pero como regla general de comportamiento, tomo las cosas como de quien viene porque muchas veces lo que se dice habla más de la persona que lo dice que de la situación a la que se refiere”.

La exintendenta de Quilmes y el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner La Cámpora

Bianco dijo además que prefiere “quedarse con cientos y cientos de personas que realmente lo sorprendieron” porque le escribieron a sus “redes y al WhatsApp realmente preocupadas”.

“Personas que uno no conoce, además, preocupadas por la situación, porque más allá de que no fue una cuestión grave, es una apendicitis y no es lindo ni cómodo estar a 12 mil kilómetros de la casa de uno y tener un problema médico, una intervención, estar solo allá“, lamentó.

Una alusión de Kicillof

Este jueves, al encabezar un acto con militantes en Avellaneda, Kicillof se refirió al regreso de Bianco, quien estaba sentado en el panel. “Volvió ‘Carli’”, dijo entre risas nerviosas, sin hacer mención al incidente con Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia.

La actual diputada bonaerense es una de las voces emergentes de de La Cámpora que cuestiona a Kicillof por no reclamar de manera más enérgica la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner.