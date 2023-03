En medio de la tensión con Aníbal Fernández, Tapia reconoció a Berni por su trabajo con el seleccionado

escuchar

En medio de los festejos de la selección argentina en el país, anoche en el estadio Monumental, a tres meses de haber conseguido la copa del mundo en Qatar 2022, el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, le entregó una distinción a Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense. Fue tras el final del partido del equipo de Lionel Scaloni frente a Panamá.

La placa que Tapia le dio a Berni fue por el “reconocimiento” al traslado en el día que el seleccionado arribó al país, el 20 de diciembre pasado, cuando salieron a las calles unas cinco millones de personas, y “por la disposición permanente para cuidar a la selección” .

Berni comandó ese día el operativo desde el predio de la AFA hasta un punto en la autopista Ricchieri, en el que por decisión de las fuerzas federales se cortó el operativo. Mientras que desde Nación apuntan a que eso fue luego de que un hombre se arrojara dentro del micro que trasladaba al equipo, el ministro bonaerense afirmó a LA NACION esta semana que su par nacional, Aníbal Fernández, “se llevó el colectivo sin pedirle permiso a nadie”.

La distinción de Tapia a Berni se dio precisamente en medio de la tensión entre Provincia y Nación, luego de días de alto voltaje entre el gobierno de Axel Kicillof y el ministerio a cargo de Aníbal Fernández, por el envío de fuerzas federales al territorio bonaerense. En la práctica, en el cuidado de la selección estos días quedó entre Provincia y Ciudad, dejando prácticamente de lado a las fuerzas federales que dependen de Fernández y que solo tuvieron un rol en el traslado de los jugadores desde sus arribos al aeropuerto de Ezeiza al predio de la AFA, en la misma localidad.

Claudio “Chiqui” Tapia le entrega un reconocimiento a Sergio Berni

El trasfondo tiene un agregado: Tapia no tiene relación con el gobierno nacional prácticamente desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández. De hecho, el seleccionado nacional terminó no yendo a Casa Rosada en diciembre pasado, pese a los intentos que desde allí se hicieron hasta último momento.

Berni y Fernández precisamente no hablan desde la fecha en que el seleccionado retornó al país. “Cuando la llegada de la selección era inminente y el seleccionado estaba haciendo su escala técnica de vuelta a la Argentina en Roma, el gobernador Kicillof, preocupado, habló con el ministro Fernández para pedirle una coordinación porque los festejos entendíamos que iban a ser importantes. El ministro Fernández se hizo el distraído, después hizo una conferencia de prensa donde dijo que llamó al ministro de la Ciudad y a mí, eso es totalmente mentira”, recordó Berni en diálogo con LA NACION.

La visita frustrada a la Casa Rosada

Luego de eso agregó: “¿Quién armó esa reunión? Yo de prepo lo llamé al (entonces) ministro (Marcelo) D’ Alessandro. Le digo ´tenemos un problema, mañana llega la selección y del Gobierno nacional no tenemos ninguna respuesta, así que le acabo de decir a Aníbal Fernández que a las 18:00 vamos para allá´. Llegamos y lo único que encontramos en Aníbal fue que no quiso dar ningún tipo de información. Dijo que él no sabía nada y que no tenía ni idea que iba a hacer la selección. Obviamente que en su cabeza estaba pergeñando el plan para llevarlos a la Casa de Gobierno, cuando todos sabían que la selección no quería ir ahí. A partir de allí utilizó su metodología típica, ´o gano yo o perdemos todos´”, relató Berni.

“Como no pudo lograr que la selección fuera a la Casa de Gobierno, hizo todo lo posible para que se empañe la fiesta. El problema de él es que con nosotros no pudo, y nosotros nos comprometimos con la selección a que la íbamos a acompañar sin ningún tipo de inconveniente y así fue como la selección pudo abrazar a los 5 millones de bonaerenses que lo esperaban a lo largo de los 15 km de la autopista Ricchieri” , dijo Berni en otro tramo de su entrevista con este medio.

Allí también aseguró que el operativo no se cortó, sino que “dentro del micro iba un Policía Federal que tenía comunicación directa con el Ministerio de Seguridad y le dieron la orden al colectivo de que tomara el camino hacia el helipuerto, que lo estaban esperando los helicópteros que había destinado el Ministerio de Seguridad de la Nación, sin el consentimiento de quienes eran los los que iban a decidir en ese micro que era el presidente de la AFA y sus técnicos. Lo concreto es que hubo una orden, alguien le ordenó al micro, a quien conducía el micro que fuera directamente a los helicópteros y se desviara del camino trazado que era seguir la caravana por General Paz”. Y sin dudarlo completó que Fernández “se llevó el colectivo sin pedirle permiso a nadie”.