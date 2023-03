Tensión entre la Provincia y la Casa Rosada por la inseguridad: Kicillof le pidió explicaciones a Aníbal Fernández

escuchar

El oficialismo sumó un nuevo foco de tensión interna, esta vez entre la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada. Fue a partir de que en las últimas horas el gobernador bonaerense Axel Kicillof le pidió explicaciones al ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, por su decisión de enviar de un “comando unificado de fuerzas federales” y de unidades de despliegue rápido, con base en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber la nacion, en la misiva de Kicillof, fechada el último miércoles en La Plata, el gobernador detalla que fue informado de la decisión de Fernández por su ministro de Seguridad, Sergio Berni, el martes, luego de que este mismo, a su vez, haya sido anoticiado a través de un tercero y no por su par nacional. Según se desprende de la carta, el gobierno bonaerense tuvo conocimiento de la decisión de Nación luego de que la secretaria de Seguridad y Política Criminal de Nación, Mercedes La Gioiosa, llamara a Darío Ruíz, titular de la Unidad de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad Provincial y le anunciara la decisión.

Por ese motivo, Kicillof le pidió a Fernández que informe si la propuesta fue coordinada con algún funcionario provincial , como también las funciones, misiones, responsabilidades, misiones y capacidades operativas que tendrán dichas bases, en territorio de la provincia.

Según supo este diario de fuentes cercanas a la cartera nacional, desde allí no saldrá una respuesta formal al gobernador. Sostienen que todas las acciones previas que determinaron el desembarco de fuerzas federales en territorio bonaerense estuvieron precedidas del diálogo y una serie de reuniones con un “alto funcionario provincial” y con los secretarios de Seguridad de distintos municipios. Explican que hubo varios encuentros por el tema y que en la última de ellas, en el edificio Centinela, incluso asistió el propio Fernández.

18 oct. 2021 Jura de Fidelidad a la Bandera Nacional de 8870 cadetes de la Escuela de Policía Juan Vucetich, Axel Kicillof junto a Fernandez Anibal, Sergio Berni

“Fue a pedido de un funcionario de máximo nivel provincial y se empezó a trabajar. Mercedes (La Gioiosa) se metió de lleno en el tema. Se hicieron cuatro reuniones, a la última, en el Centinela, fue Aníbal. Vinieron los secretarios de Seguridad, nos pidieron presencia y apoyo. La idea es que hubiera presencia en distintos lugares, tener reacción rápida. Se decidió el plan, la plata la ponemos nosotros y encima tenemos que dar explicaciones”, enumeró con vehemencia una fuente de Nación.

La referencia, sin mención directa, es a Martín Insaurralde, jefe de Gabinete bonaerense, quien de hecho tuvo reuniones a nivel nacional con el propio presidente, Alberto Fernández por el tema seguridad, entre otros, en noviembre pasado. Tras lo que señalan, incluso desde La Plata, que fue desde allí desde donde se comenzó a trabajar el tema con Seguridad de Nación . No obstante agregan que desde entonces a hoy “pasó un mundo” y lo que plantean desde la ciudad de las diagonales es que la carta de Kicillof apunta básicamente a dejar en evidencia que Fernández “puenteó” a Berni. “En la coordinación efectiva en el territorio tiene que estar Seguridad (provincial). No se puede no hacer eso”, sostienen fuentes provinciales.

También desde la capital provincial hay quienes contextualizaron la misiva de Kicillof también como parte de las peleas internas del kirchnerismo. “Aníbal cada vez se tira más contra La Cámpora y que Cristina no puede ser candidata, y Axel claramente no opina eso”, dijeron. Kicillof fue consultado para esta nota, pero al cierre de ella no hubo respuesta.

Un anuncio en el Parlamento con el detalle de los movimientos

El último 9 de marzo, en su exposición en Comisión, en el Congreso de la Nación, Fernández se había referido al tema. Fue en medio de la defensa de su gestión, que tiene en especial bajo la lupa los hechos sucedidos en Rosario. En ese momento Fernández aprovechó el escenario para anunciar acciones para contrarrestar el narcotráfico en Buenos Aires: indicó que pronto se pondrá en marcha un comando unificado de fuerzas federales en el conurbano, con bases operativas en La Matanza, Tigre, Pilar, Avellaneda y La Plata.

El ministro Aníbal Fernández, se presenta en la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados La Nación

“Aun no está en funcionamiento pero esto es inminente. En la semana va a estar listo. Son cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, de donde vamos a tener acciones rápidas, porque se necesita tener respuestas muy rápidas para poder cumplir con el objetivo”, sostuvo el ministro Fernández en la Cámara baja ese día.

La relación Fernández- Berni en stand by

El vínculo entre Berni y Fernández viene tenso desde hace tiempo. El último cruce data de fines del año pasado, cuando Berni, desmintió a su par nacional, quien se había jactado en declaraciones radiales de haber sido el encargado de organizar el operativo de seguridad para el traslado de la selección argentina desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la ciudad de Buenos Aires tras el campeonato en Qatar. “Todo lo que dice no es así”, sentenció el funcionario de Axel Kicillof y celebró que el pueblo de la Provincia haya sido capaz de recibir sin inconvenientes al plantel de la Scaloneta.

Consultado más temprano acerca de la organización por parte de Berni del traslado de la selección que se llevó a cabo ayer desde la sede la AFA hasta la altura de la avenida General Paz, Fernández había dicho: “Berni no organizó nada. Nosotros planificamos antes de ayer todo. Una vez que terminamos, yo invité a los ministros para que lo chequearan, pero la preparación es nuestra”.

Frente a los dichos del ministro nacional, Berni aseveró en diálogo con La Red: “Como argentino que tuvo el honor de llevar la celeste y blanca en el pecho y de representar deportivamente al país, quiero decir que lo de ayer me dio mucha vergüenza y que lo que dice Fernández no es así. No voy a entrar en ningún tipo de discusión porque me parece que la sociedad y los jugadores no se lo merecen. Por suerte había testigos, estaba el (ahora de licencia) ministro [Marcelo] D’Alessandro (...) Yo soy un tipo que siempre dice la verdad y hablo de cara a la gente. Eso no fue así, pero no importa”.

No fue el único. Unos meses antes, el ministro bonaerense y exsecretario de Seguridad Nacional durante la gestión de Cristina Kirchner había respondido ante una alusión de Fernández de que Alberto Fernández había hecho “cosas mágicas” por el país: “Cómo me alegra volver a coincidir con vos después de tantos desencuentros”, empieza el posteo de Twitter que hizo Berni, quien desde que Fernández asumió como titular de la cartera de Seguridad protagonizó varios cruces con el ministro.

Tras ello, completó: “Ni David Copperfield tiene la capacidad de destruir todo en tan poco tiempo”. Y remató: “Ese poder mágico es envidiado hasta por el mago sin dientes ¡Felicitaciones!”.

