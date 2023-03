Andrés “El Cuervo” Larroque dijo que la reelección de Alberto “ya quedo atrás” y comparó a Cristina con Messi

escuchar

En medio de las manifestaciones por el Día de la Memoria, el referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, volvió a apuntar contra el Presidente, Alberto Fernández, y dijo que su reelección “ya quedó atrás”. Asimismo el ministro bonaerense ahondó en la acusación de proscripción contra la vicepresidenta y comparó a Cristina Kirchner con Lionel Messi. “Ella es la columna vertebral de este espacio político”, sentenció el funcionario.

Ante de llegar al acto central por el 24 de marzo que tendrá lugar en Plaza de Mayo, Larroque se refirió a la posibilidad de que el presidente Alberto Fernandez se presente en las elecciones de este año. “No, me parece que eso ya quedo atrás. La propia realidad está planteando… no hay sectores que estén planteando eso”, consideró en diálogo con Nacional Rock.

En sentido, Larroque (uno de los críticas más duros de la gestión de Alberto) sostuvo que dentro del Frente de Todos “hay capacidad para construir una victoria electoral” , pero para ello reclamó dejar de lado las “cuestiones personales y los egos”. En tanto, el ministro del gobierno de Axel Kicillof identificó a la vicepresidenta como “la única que tiene autoridad para generar un plan b” dentro del Frente de Todos.

A continuación, el referente de la Cámpora volvió a apuntar contra el Presidente por haber desconocido “el rol” de Cristina Kirchner dentro del frente y por ello llevado al país y “al pueblo” a los problemas que afronta hoy en día: “Estamos hoy sobrellevando las consecuencias de eso”.

En otro tramo de la entrevista Larroque insistió en la denuncia de “proscripción” contra la exmandataria y apuntó a “un proceso judicial absolutamente incongruente”. Sin embargo, aclaró que no se trata de “convencer” a la vicepresidenta de candidatearse en las próximas elecciones, sino de que “quede absuelta y sin condena”.

“Ella fue muy clara cuando el 6 de diciembre planteó que no pretendía ser una carga para la fuerza política en función de una condena y un proceso judicial bochornoso. Y como integrantes de su fuerza política le decimos que para nada es una carga, ella es el corazón y la columna vertebral de este espacio político”, destacó Larroque.

“Esto es como haber dicho que antes del mundial de fútbol Messi estaba grande por tener 34 años. Ir sin Cristina a las elecciones es como ir a Qatar sin Messi”, comparó Larroque. Y tras ello reclamó: “Hay que romper todas las artimañas judiciales para que el Frente de Todos y el peronismo puedan contar con su mejor candidata”.

Por último, al ser consultado si ante una eventual absolución, la vicepresidenta participaría de unas PASO, Larroque concluyó, categórico: “Eso se verá más adelante. Es como que alguien planteara hacerle una interna a Perón, lo veo difícil”.

LA NACION