En medio de una sesión: el momento en que Sebastián Amerio se entera que deja de ser viceministro de Justicia

El momento elegido por Javier Milei para aceptar la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y anunciar su reemplazo por Juan Bautista Mahiques, sorprendió a propios y extraños. Incluso al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que será sucedido por Santiago Viola.

La noticia del cambio de roles −y de su salida del Ministerio− encontró a Amerio en medio de un plenario de las comisiones de Administración y Financiera, y Reglamentación del Consejo de la Magistratura. Plenario que, nada más y nada menos, el alfil ante los tribunales del asesor Santiago Caputo presidía.

Después de completar la votación de un dictamen, Amerio planteó una pausa y se dirigió a los miembros de ambas comisiones. “Voy a pedir aquí, por circunstancias de público conocimiento, que el vicepresidente [de la Comisión] me reemplace, ya que estamos siendo convocados a Olivos o a Casa Rosada, ahora veré”, afirmó.

El momento en que Sebastián Amerio se entera que dejará de ser viceministro de Justicia

Es que Milei acababa de anunciar la renuncia de Cúneo Libarona, al que despidió con una foto desde la quinta de Olivos, donde recibió al hasta entonces ministro junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin saber si debía acudir a Olivos o la Casa de Gobierno, Amerio continuó: “Si Álvaro [González] no tiene problemas y si ustedes me disculpan, voy a usar la facultad de tener un muy buen vicepresidente que va a llevar adelante esta reunión”. Se refería al diputado macrista, quien lo secunda al frente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo.

Foto de la despedida de Cuneo Libarona por el presidente Javier Milei @JMilei

“Después volveré a ustedes. Gracias y disculpen”, remató Amerio antes de levantarse de su silla y de que una funcionaria de se llevar los papeles que tenía en su escritorio. El alfil de Caputo, que volvió a sufrir otra fuerte avanzada de la hermana presidencial sobre sus resortes de poder, sin embargo, no volvió a la sesión.

La transmisión de la sesión del Consejo captó un último momento para la anécdota: mientras Amerio salía de foco y González se sentaba en su silla, el juez y consejero Alberto Lugones remató el momento inusual que se vivió en el plenario. Y en el Gobierno. “¡Cuántos movimientos telúricos!”, reflexionó.

Alberto Lugones ricardo-pristupluk-11511

El número dos del ministerio de Justicia será Santiago Viola, un abogado de estrecha confianza de Karina Milei, gran ganadora de este recambio.

Ser número dos del Ministerio de Justicia no es solo ser viceministro. Amerio ocupaba la silla del Consejo de la Magistratura reservada al Poder Ejecutivo. Ese lugar ahora lo tendrá Viola. Es un cargo determinante para influir en la elección de los jueces nacionales y federales, una de las misiones más importantes −si no la más importante− que tiene el Ministerio de Justicia.