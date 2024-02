escuchar

En medio de la creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos docentes, luego de que la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, pusiera en duda el inicio de clases en todo el país, la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, convocará a las paritarias docentes nacionales, según confirmaron a LA NACION altísimas fuentes allegadas a la cartera educativa.

Si bien aún no se brindaron detalles de cuándo será la convocatoria del Gobierno, que encabezará el secretario de Educación, Carlos Torrendell, con los cinco principales gremios de Educación, las mismas fuentes dejaron entrever que el encuentro “será en los próximos días” y que podría darse a mediados de la semana próxima. Resta confirmar la presencia de la ministra Pettovello.

Además, se informó que en breve también se estará convocando a la paritaria universitaria, según señalaron a este medio las mismas fuentes calificadas. La confirmación del llamado a la reunión por el salario mínimo docente se da en medio de una semana marcada también por las tensiones entre los gobernadores y el Ejecutivo, tras la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) a las provincias.

“En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, anunció ayer el portavoz presidencianl, Manuel Adorni, en su tradicional conferencia de prensa al ser consultado por este cuestión. A lo largo de su discurso el funcionario puso en duda la posibilidad de un llamado de paritaria nacional, ya que había aclarado que aún se estaba definiendo.

Y luego agregó: “Recordemos que los salarios dependen de los gobernadores. Cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee. Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la Ciudad, están en libertad de pactar el salario que pretenden o que consideran justo para iniciar las clases. El Gobierno promueve siempre que los días de clases se cumplan y que todos los argentinos puedan hacerlo, independientemente de la paritaria o la discusión salarial, que es relevante, pero se debe dar con las provincias”.

Por otro lado, la confirmación del Gobierno se da tras las recientes declaraciones de ayer de Sonia Alesso, secretaria general de la Ctera, la confederación de gremios docentes más poderosa del país, quien encabezó una conferencia de prensa en la que condicionó el inicio de clases en todo el país a la convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional docente.

“Estamos en una semana importantísima para que el Gobierno recapacite y envíe esos fondos. Este mes los gobiernos provinciales lo adelantaron, el próximo no va a ser posible. La consecuencia es que los docentes van a cobrar menos”, señaló Alessio en AM 990, y añadió: “Una cosa es limitar gastos y otra cosa es no pagar sueldos o no construir escuelas. Esta semana vamos a tener una reunión en Ctera”, advirtió Alesso ayer.

Noticia en desarrollo