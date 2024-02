escuchar

Sonia Alesso, secretaria general de la Ctera, la confederación de gremios docentes más poderosa del país, condicionó el inicio de clases en todo el país a la convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional docente. Además, advirtió que la gestión de Javier Milei “está incumpliendo la ley” al no transferirle a las provincias el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente del salario de los maestros que paga la Nación. “Es la primera vez que un gobierno no lo paga desde 1998″, dijo la sindicalista.

La disputa amenaza seriamente el inicio de las clases en buena parte del país, ya que ese componente que aporta la Nación representa entre el 10 y el 15% de los sueldos docentes de todo el territorio. “Estamos en una semana importantísima para que el Gobierno recapacite y envíe esos fondos. Este mes los gobiernos provinciales lo adelantaron, el próximo no va a ser posible. La consecuencia es que los docentes van a cobrar menos”, señaló Alesso en AM 990, y añadió: “Una cosa es limitar gastos y otra cosa es no pagar sueldos o no construir escuelas. Esta semana vamos a tener una reunión en Ctera”.

Mientras se atrasan los giros nacionales, todavía sigue indefinido el derrotero de la paritaria docente. La ley 26.075 sobre financiamiento educativo abre, en uno de sus artículos, una ventana de negociación entre el gobierno nacional y los gremios docentes para acordar el salario mínimo y condiciones laborales. Es una suerte de paritaria.

Sonia Alesso, la jefa de la Ctera

Alesso comentó que desde Ctera hablaron con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, “ni bien asumió” y hubo intenciones de juntarse, aunque no se concretó. “Había un compromiso para reunirse la semana pasada y eso no sucedió. No sabemos si fue por la ley ómnibus o no. En ningún momento nos dijeron que se iba a suspender la paritaria o que no iban a enviar los fondos. Pedimos una reunión paritaria urgente para tratar estos temas”, señaló la jefa de la Ctera en Futurock. Además, remarcó que, de no ser convocados por el Gobierno para las paritarias llamarán a un congreso para evaluar posibles medidas de reclamo. Dijo que todavía “es pronto” para decir si empezarán o no las clases.

En la reunión de la Ctera se discutirá la situación de cada una de las provincias. “No hay ningún antecedente desde 1998 de algún gobierno que haya dejado de pagarlo [al FONID], aún con la discusión con el macrismo de si era poco o mucho, se envió”, remarcó. Sobre los comedores de las escuelas, agregó que “aumentaron los chicos que comen allí” y que desde el gremio ya se encontraban preocupados desde diciembre. “Lo planteamos en las paritarias provinciales sobre los fondos del comedor y el Programa Nacional Copa de Leche Escolar porque vimos que la situación social se agravaba”, contó.

Alesso dijo que la postura de los docentes se va a definir en un Congreso y que “no van a aceptar que les rebajen el salario”. Y agregó, desafiante: “Estábamos discutiendo si iba a haber paritarias y cuánto había que aumentarlas y ahora directamente hablamos de si cobramos menos el próximo mes. Estamos frente a una situación grave y exigimos al Gobierno la convocatoria a la paritaria nacional docente”.

Una postura similar tomó otro de los sindicatos de alcance nacional. “Es necesaria la paritaria nacional docente. No puede ser que más de 500.000 maestros estén con salarios por debajo de la pobreza”, dijo Sergio Romero, jefe de Políticas Educativas de la CGT y de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

Reunión de todos los ministros de Educación provinciales y de la ciudad de Buenos Aires en el Consejo Federal de Educación

El FONID representa entre un 10% y un 15% de los salarios docentes de todo el país y, aunque las provincias cubrieron parte del monto de enero con fondos propios, la posibilidad se reduce para el próximo mes. Según la información oficial, solo se giraron $12 millones de los $47 millones comprometidos en el presupuesto para todo el territorio nacional.

El jueves pasado se reunieron los 24 ministros provinciales de educación en el Consejo Federal del área y expresaron sus preocupaciones en una carta dirigida a Torrendell no solo sobre el FONID sino también alrededor del Fondo de Compensación Salarial Docente, el Fondo de Infraestructura, los programas educativos nacionales y los ítems salariales de Conectividad y Material Didáctico. Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicilloff y de Río Negro, Alberto Weretilnek, y el ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, ya hablaron públicamente de su preocupación por la falta de fondos. Mientras tanto, desde el Gobierno reconocieron que “no hay plata” y habría dificultades para cerrar las paritarias.

