En noviembre el Gobierno no giró ATN a las provincias, por primera vez en el año

CÓRDOBA.- Por primera vez en el año y en medio de las negociaciones por fondos con los gobernadores, el mes pasado la Casa Rosada no giró Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) a las provincias. Es la primera vez en el año que no hay reparto y coincide con uno de los reclamos que todos los mandatarios le vienen haciendo al ministro del Interior, Diego Santilli.

En esas reuniones de Santilli, el gobierno nacional busca el apoyo de los gobernadores para lograr la aprobación del presupuesto 2026 y de las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.

En noviembre, las transferencias no automáticas del Estado Nacional a provincias y a la ciudad de Buenos Aires sufrieron una caída (en términos de lo efectivamente pagado) del 32,3% interanual en términos reales; el cuarto descenso consecutivo, según datos de Politikon Chaco sobre cifras oficiales.

Los gobernadores Axel Kicillof, Rogelio Frigerio, y Carlos Sadir; el titular del CFI, Ignacio Lamothe, y los gobernadores Claudio Poggi y Alfredo Cornejo Ricardo Pristupluk

Al medirlo a precios actuales, se trata del peor mes de noviembre desde por lo menos 2005. Entre CABA y provincia de Buenos Aires concentraron el 49,3% de los envíos totales del mes. De hecho, si se excluye a CABA del conteo, estos giros presentan alzas del 13,6% (igual fenómeno se vio en septiembre y octubre). Esto se debe a que hubo una caída en el caso porteño mayor al 60% que, dado su volumen de participación, distorsiona el resultado final.

En los 11 meses del año, estas transferencias crecen 37,5% en términos reales, pero solo 15,4% al excluir a CABA (dado los impactos de este distrito, principalmente entre enero y agosto). Sin embargo, todavía presentan el segundo menor volumen de envíos de los últimos 20 años para este período acumulado, solo por encima de 2024, primer año de la gestión libertaria.

Como ya contó LA NACION, con la billetera en manos de Luis Caputo, hay algunas señales que no coinciden con las pretensiones de las provincias respecto de la ley aprobada por el Congreso para el reparto de ATN.

El presidente Javier Milei y su Gabinete, con gobernadores de distintas provincias

La norma, impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, buscaba que la distribución fuera automática, siguiendo la ley de coparticipación federal. Economía insiste en un esquema de “premios y castigos” que rechazan los gobernadores.

La ejecución del Fondo de ATN, acumulada enero a noviembre, alcanzó los $131.500 millones (pagados), distribuidos entre Neuquén, $18.000 millones; Tucumán, $15.000 millones; Salta $13.000 millones; Entre Ríos y Santa Fe $12.000 millones cada una; Buenos Aires $10.000 millones, y Santa Cruz, $8.000 millones.

Con $7.000 millones cada una se enlistan Catamarca, Misiones, Chaco y Chubut; sigue San Juan, con $6.000 millones; Río Negro, con $5.000 millones; Mendoza, con $3.000 millones y Corrientes, con $1.500 millones.

El Fondo ATN totalizó en este mismo período $860.115 millones, por lo que la ejecución es del 15,3% en los 11 meses del año, ubicándose por encima de igual período del 2024 (8,1%), aunque por debajo de 2023 (25,1%), 2022 (23,9%) y 2021 (57,9%), entre otros. De este modo, el Fondo ATN tiene un remanente sin ejecutar en este 2025, en moneda corriente, de $728.615 millones.

La ley de ATN, junto con la nueva distribución del impuesto a los combustibles líquidos, logró consenso entre los gobernadores porque no tiene impacto en el superávit fiscal. Sin embargo, fueron rechazados por el presidente Milei. En la etapa abierta después de las elecciones, no se avanzó sobre ese punto, que tampoco está contemplado en el proyecto de presupuesto que ingresó al Congreso.

Santilli se reunió con la mayoría de los gobernadores; con algunos, incluso, más de una vez. Siguen sin estar en agenda los kirchneristas. Desde las dos partes insisten en que hay clima de diálogo, que cambió la actitud de la Nación, pero lo que esperan las provincias es que aparezcan fondos.