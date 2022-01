EN OFF. Las demoras de Alberto Fernández ya se comentan a nivel regional

Los minutos pasaban, y los cancilleres y diplomáticos de una treintena de países reunidos en el CCK se movían, incómodos, en sus mullidas sillas. “¿ Esto siempre es así?”, se preguntó en voz alta uno de los diplomáticos de alto rango que participó el jueves por la noche de la cena de bienvenida a los participantes de la cumbre de la Celac, inquieto como muchos de sus pares por la demora del presidente Alberto Fernández en llegar para inaugurar la reunión. Según contaron un par de asistentes, la tardanza llegó a ser de una hora, hasta que el Presidente dio las palabras de bienvenida, en la que, de buen humor, agradeció a todos su presencia en tiempos de ola de contagios por Covid. Habló mucho de rock, su especialidad, y también de tango, ya que cuando los comensales comenzaron a disfrutar de la cena, una banda comenzó a interpretar música del ilustre compositor y bandoneonista Astor Piazzolla. “No hubo una gran novedad, ya se sabe que Alberto tiene sus tiempos”, lo disculparon un par de funcionarios, que conocen la tendencia del primer mandatario a estirar sus reuniones, generando demoras en el inicio de los sucesivos compromisos. Los visitantes extranjeros, que quedaron maravillados en muchos casos por la vista de Puerto Madero desde la cúpula del CCK, esperaban al día siguiente un nuevo “plantón” presidencial, pero se llevaron una grata sorpresa: el Presidente inauguró, más puntual que nunca y de mejor humor todavía, las deliberaciones del cónclave en el que se oficializó la elección de Argentina como presidente pró-témpore del organismo durante 2022.ß

Alberto Rodríguez Saá “brinda” por la reconciliación con su hermano

La foto, subida a las redes sociales, fue más que sugestiva, y le dio la razón a aquellos que hablan de la posibilidad de una reconciliación luego de años de peleas, enfrentamientos electorales y distancia. “Volver a soñar, 2022″, reza el posteo de Facebook del PJ de San Luis, acompañado de los clásicos dedos en ve y una foto de otros tiempos, con el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá y su hermano Adolfo Rodríguez Saá, hoy senador, abrazados y sonrientes. El gobernador, que está semana dio una extensa lección de historia a sus pares en la reunión en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, oculta muy poco que quiere un acuerdo con su hermano para retener el poder en 2023, luego de la ajustada derrota sufrida ante la oposición en las pasadas elecciones legislativas. Un detalle: el gobernador es hoy quien maneja el PJ puntano, por lo cual pocos dudan que esa foto contó con su bendición política.

Albertyo y Adolfo Rodríguez Saá

Scioli, de nuevo en Mardel en busca del “calor popular”

Se sabe que Daniel Scioli tiene especial devoción por Mar del Plata, ciudad que lo vio crecer en la política, y que siempre representó para el actual embajador en Brasil un “termómetro” de su imagen en la calle nacional. Lo cierto es que el ex gobernador estuvo la semana pasada recorriendo las playas marplatenses, trotó y se sacó fotos con quien quiso acercarse, siempre con su mirada de “fe y optimismo” y a pesar de la pandemia y las trabadas negociaciones con el FMI. Lucas, un cuidador de autos de sus épocas de motonauta y una ex clienta del local familiar de electrodomésticos fueron sólo algunos de los que se acercaron, antes de que el “Pichichi” aprovechara para darse un chapuzón sin custodia en la playa Bristol.

Daniel Scioli en Mar del Plata

Cerca suyo dicen que le fue “muy bien” y que a quienes le preguntaron por 2023-como empresarios con los que se juntó luego de recorrer el puerto-les confesó que “no hará nada hasta que Alberto decida si va por la reelección. Si él decide no ir, comenzará a prepararse”, murmuraron testigos de esas charlas.

Daniel Scioli en Mar del Plata

Rodríguez Larreta “congela” al joven Nosiglia y hace equilibrio

En plena etapa de cambios en su gabinete, Horacio Rodríguez Larreta decidió acelerar algunos nombramientos y poner el freno en uno que, particularmente y por “portación de apellido”, generó polémica con algunos de sus socios más efusivos, como Elisa Carrió. Fruto de su acuerdo con Martín Lousteau, el jefe de gobierno porteño acordó la incorporación de los ex legisladores radicales porteños Inés Gorbea y Hernán Rossi a distintas áreas de gestión, mientras dejó en el limbo a Juan Nosiglia, tan radical como los anteriores pero con el “detalle” de ser uno de los hijos del inoxidable operador y ex ministro Enrique “Coti” Nosiglia. Lo cierto es que el puesto de subsecretario de Deportes, destinado en principio al ex legislador y que por algún tiempo ocupara el tenista Luis Lobo, iría finalmente para Carlos “Chapa” Retegui, exitoso entrenador de Las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey, retirado de ese cargo en octubre. “Juan va a ir a otro lado, todavía no está definido”, dicen en la UCR porteña, aún enojados por aquella embestida de Elisa Carrió, en la que le pidió públicamente a Rodríguez Larreta “dejar de ser amigo de Coti Nosiglia”, una advertencia que el jefe de gobierno porteño habría tomado en cuenta a la hora de dilatar el nombramiento del ex legislador.