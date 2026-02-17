En pleno debate de la reforma laboral, Milei viaja a Washington para el primer encuentro del Consejo de la Paz de Trump

Este miércoles, cuando la Cámara de Diputados empiece a debatir la reforma laboral, el presidente Javier Milei estará iniciando un nuevo viaje a los Estados Unidos, por lejos el destino internacional más elegido por el primer mandatario durante sus más de dos años en la Casa Rosada.

Será, si se cumplen las previsiones oficiales, el primero de los dos viajes que hará Milei a Estados Unidos en las próximas dos semanas, siempre muy cerca del presidente norteamericano Donald Trump.

Este jueves, Milei participará del primer encuentro del denominado Consejo de la Paz, convocado por Trump en Washington, del que participarán además otros presidentes alineados con la Casa Blanca.

Milei partirá hacia Estados Unidos este miércoles pasado el mediodía, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales. Acompañado, en principio, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Su regreso está previsto para el viernes “a primera hora”, por lo cual, en caso de que el proyecto de reforma laboral sea debatido por la Cámara baja este jueves, Milei no estará en el país cuando se desarrolle el paro general anunciado por la CGT para el día en que el proyecto tenga efectivo tratamiento en el recinto.

“El Consejo de la Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí servir como su presidente”, señaló ayer un entusiasmado Trump en sus redes sociales, y agregó que la confluencia de presidentes que encabeza, de la que no participan países clave como China, Rusia, Francia, Italia o Alemania, ya recaudó US$5000 millones para la reconstrucción de la franja de Gaza, devastada luego de los ataques del ejército israelí, en el cruento conflicto con el grupo terrorista islámico Hamas. La junta organizada por Trump no motivó entusiasmo en los países centrales de la Unión Europea, que sospechan que lo que busca el presidente norteamericano es crear un organismo paralelo a las Naciones Unidas bajo su liderazgo.

El segundo viaje

Días después de la apertura de sesiones del Congreso, prevista para el domingo 1 de marzo, en el que espera contar con la modernización laboral ya aprobada, Milei tiene prevista una nueva visita. El objetivo es participar de una reunión de “alto nivel”, también convocada por Trump, a la que fueron invitados mandatarios del continente como Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasry Asfura, flamante presidente de Honduras desde el 27 de enero pasado. Una reunión de “leales” al trumpismo en la que no habrá lugar para presidentes que aún no asumieron, como el liberal chileno Antonio Kast (asume el próximo 11 de marzo) y tampoco para “reconciliados” recientes, como el colombiano Gustavo Petro, que luego de años de choques frontales y tensión bilateral visitó la Casa Blanca hace dos semanas.

Desde Miami –el encuentro de presidentes se llevará a cabo en el hotel Doral, propiedad del presidente de Estados Unidos- Milei viajaría a New York para participar del “Argentina Week”, que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo en esa ciudad, un evento que congregará a líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos. En este caso, la delegación argentina será más nutrida. Como informó LA NACION, está previsto que a lo largo de la semana intervengan con exposiciones el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes expondrán sobre los lineamientos centrales de la estrategia política, económica y regulatoria del Gobierno orientada a la atracción de inversiones, hoy por hoy una de las preocupaciones centrales de la gestión libertaria.

La semana pasada, luego de recibir la invitación de Trump al Consejo de la Paz, Milei canceló su participación en la Gala de Prosperidad Hispánica, en Mar-a-Lago, a la que sí asistieron algunos miembros del universo libertario, como el diputado bonaerense Agustín Romo, miembro de las Fuerzas del Cielo que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo, y el influencer y empresario de medios Fernando Cerimedo.

Tras la reciente firma del acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos, los dos viajes que planea Milei son una muestra más del alineamiento absoluto de su gestión con la del presidente republicano.