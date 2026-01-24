La apuesta del Gobierno por la “Argentina Week” en Nueva York: los funcionarios y líderes de sectores estratégicos que asistirán

WASHINGTON.- La apuesta del Gobierno para posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones internacionales tendrá en marzo próximo, en Nueva York, un capítulo central con la “Argentina Week”, iniciativa que reunirá a autoridades, líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos, y de la que este sábado se conocieron nuevos detalles.

A la participación confirmada del presidente Javier Milei en el evento -que se desarrollará del 9 al 12 de marzo en Manhattan- se sumaron las de otros ministros del gabinete libertario y la de Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, confirmó a LA NACION una fuente oficial.

Javier Milei y Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, en un encuentro en Buenos Aires.

A lo largo de la semana intervendrán el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes expondrán los lineamientos centrales de la estrategia política, económica y regulatoria del Gobierno orientada a la atracción de inversiones.

La participación de Dimon “es una señal contundente del interés que el proceso argentino está despertando en el núcleo del sistema financiero global”, destacó a LA NACION una fuente al tanto de la organización del evento.

El nuevo edificio de JP Morgan, además de la sede del Bank of America y el consulado argentino en Nueva York, serán las sedes del evento, que combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocio.

La jornada en Bank of America estará dedicada a macroeconomía, mercados de capitales, banca y financiamiento, y contará con la participación de Brian Moynihan, presidente y CEO de la entidad.

“Participarán como conferencistas más de 50 chairmen y CEO de compañías que ya invierten en la Argentina, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país en esta nueva etapa, atraídos por un entorno regulatorio más simple, previsible y orientado a la inversión“, destacó en su cuenta de X el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, a cargo de la iniciativa junto a Hernán Kazah, fundador del fondo de capital riesgo Kaszek Ventures.

La embajada en Washington, JP Morgan, Bank of America y Kaszek están a cargo de la organización, con respaldo de la Cancillería. Además, son socios estratégicos Citi, Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham y Americas Society/Council of the Americas. “Es el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro", destacó Oxenford.

Se acerca el Argentina Week, el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente con la participación confirmada en la apertura del evento del Presidente Javier Milei, a quien agradezco especialmente por su apoyo a esta iniciativa.



También participarán Susan Segal, presidenta del Council of the Americas; Suzanne Clark, CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos; Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de la ONU, y Peter Lamelas, embajador norteamericano en la Argentina, quien mantendrá un diálogo con Oxenford centrado en el futuro de la relación bilateral y el comercio entre ambos países.

Habrá, además, una intervención de Niall Ferguson -un reconocido historiador británico que ha sido elogioso de Milei-, quien analizará cómo los cambios en el orden global están reposicionando a la Argentina.

El historiador británico Niall Ferguson.

La semana comenzará con un evento de apertura el 9 de marzo en el consulado argentino en Nueva York, con la participación de altas autoridades de ambos países, entre ellos un secretario de Estado clave para los sectores con mayor potencial de inversión, supo LA NACION. La apertura formal del programa, el 10 de marzo, contará con la presencia de Milei y de Dimon, entre otros.

Un eje central del programa -destacó una de las fuentes- estará dedicado al nuevo marco económico y regulatorio de la Argentina, con exposiciones específicas sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el proceso de privatizaciones, la agenda de desregulación y las herramientas de financiamiento para proyectos de largo plazo.

En ese contexto, participará Ben Black, CEO de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés), quien abordará las oportunidades de financiamiento y el rol de los instrumentos estadounidenses en el acompañamiento de inversiones estratégicas en la Argentina.

La agenda reunirá a referentes de distintas áreas. En el sector de energía participarán, entre otros, autoridades de Chevron, Continental Resources, YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa, en minería Río Tinto, Glencore, McEwan y Newmont.

También habrá paneles dedicados a innovación, inteligencia artificial, ciencia y sector farmacéutico, con referentes que estarán enfocados en la integración de la Argentina a las cadenas globales de valor. Estarán representadas compañías como Pfizer, Merck y Johnson & Johnson, y los principales laboratorios nacionales.

En el sector de la tecnología, confirmaron su participación Globant, Mercado Libre, Ualá, Vercel, entre otras compañías, supo LA NACION. Y de la agroindustria estarán presentes Bunge, Cargill, Cresud, Bayer, Adecoagro, GDM y Frigorífico Rioplatense, con el foco puesto en potenciar la complementariedad entre empresas argentinas y actores globales.

El canciller Pablo Quirno. JUAN MABROMATA - AFP

Respecto a los recursos estratégicos, habrá sesiones dedicadas a la minería y los minerales críticos, Vaca Muerta, energía convencional y energía nuclear. en ese sentido, antes de la “Argentina Week” Quirno participará en representación de la Argentina de una reunión en Washington, el 4 de febrero, sobre minerales críticos, convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para “socios de todo el mundo”.

En el Gobierno mostraron su entusiasmo por el fuerte interés que despertó el evento en Manhattan, y los organizadores mantienen reuniones de coordinación semanales.

“Las reformas económicas impulsadas por el Presidente han captado la atención internacional. Su respaldo a esta iniciativa y su participación confirmada en la apertura del evento fueron determinantes para convocar a líderes empresariales globales y argentinos, así como a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos”, expreso Oxenford en su texto en X, que fue reposteado por Milei. “Tomar nota”, escribió el mandatario libertario.