La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará el próximo domingo 30 de noviembre una jornada de capacitación para 746 dirigentes del oficialismo. El encuentro, que se desarrollará en un conocido establecimiento de la costanera marplatense, consistirá en una serie de talleres para unificar la línea partidaria de La Libertad Avanza. La movida ocurre después del triunfo electoral del espacio en las pasadas elecciones legislativas.

En qué hotel de Mar del Plata se harán los talleres de la Libertad Avanza

El cónclave del oficialismo se realizará en el icónico Hotel NH Provincial, ubicado en la zona de la costanera de Mar del Plata, frente a la Playa Bristol. Este establecimiento albergará a los 746 dirigentes convocados para una jornada intensiva de ocho horas.

El cronograma de actividades incluye un receso para el almuerzo. La elección de la ciudad atlántica, con un intendente como Guillermo Montenegro afín al color violeta del partido, funciona como una muestra de poder en un territorio históricamente dominado por el peronismo.

Cuál es el objetivo de la nueva fase de “maduración”

La cúpula del partido oficialista inicia una etapa que denomina de “maduración”. Fuentes cercanas a la organización explicaron a LA NACION que el objetivo es alcanzar una mayor solidez partidaria. Esta fase contempla la articulación de una mesa con los 24 presidentes provinciales de la fuerza y una definición del rol del partido en el plano nacional.

La convocatoria incluye a funcionarios, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, legisladores bonaerenses, concejales y consejeros escolares. Los asistentes recibirán instrucción de especialistas designados por el partido.

Los temas de los talleres son variados e incluyen Presupuesto, Boleta Única de Papel, reordenamiento administrativo y regional de la provincia, y estrategias de comunicación. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo “Lule” Menem dictarán un taller especial sobre técnica parlamentaria y “negociación”.

El mensaje de la cúpula y el fin de la autonomía interna

La jornada culminará con una charla política a cargo de Sebastián Pareja, Martín Menem y la propia Karina Milei. El propósito de esta intervención final es transmitir la línea partidaria para el segundo tramo de la gestión presidencial. Se establecerán las condiciones que los dirigentes locales deben cumplir para mantener su pertenencia a La Libertad Avanza.

El objetivo es establecer las condiciones de pertenencia a La Libertad Avanza Presidencia

La conducción busca ordenar el accionar de sus representantes en todos los niveles para superar la autonomía con la que actuaron muchos de ellos durante los dos primeros años de gobierno, una dinámica que generó dificultades a la administración nacional.

“A la sociedad le tenemos que dejar claro el lugar de LLA. Y las decisiones en la provincia no pueden ir en contra de la política que se articula a nivel nacional y menos del Presidente”, remarcaron desde el entorno partidario.

La “gira de la gratitud” y la mirada en 2027

Este evento en Mar del Plata forma parte de una estrategia más amplia de Karina Milei, quien se enfoca en potenciar la administración de su hermano desde la gestión y la política. La secretaria general de la Presidencia inició en Corrientes la denominada “gira de la gratitud” como una forma de mantener activas las bases partidarias.

Milei saluda a la militancia en Tucumán

La gira funciona como un gesto de agradecimiento a quienes trabajaron para el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El plan proyecta una mayor intensidad de estos viajes a partir del próximo año. Se espera que Karina Milei y Martín Menem visiten dos provincias por mes y que Javier Milei se sume a algunas de estas actividades.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi.