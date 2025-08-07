En Santa Fe debutará el frente de los gobernadores Provincias Unidas, el PJ irá unido y los libertarios en soledad

El cierre de alianzas en Santa Fe de cara a las elecciones nacionales trajo algunas sorpresas. Debutará la nueva coalición que se llama “Provincias Unidas”, un consorcio de partidos alineados con el gobernador Maximiliano Pullaro, fruto del acuerdo que selló hace dos semanas con un grupo de gobernadores, entre los que figuran Martin Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres de Chubut; Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Carlos Sadir, de Jujuy. El otro frente que quedará registrado para competir en las elecciones del 26 de octubre será Fuerza Patria, que está conformado por distintas ramas del peronismo. La Libertad Avanza irá en soledad, sin haber acordado ninguna alianza con otro partido, para obtener alguno de las nueve bancas a diputado nacional que están en juego en la provincia.

Provincias Unidas, que lidera Pullaro, está conformado por los partidos que lo llevaron al radical a ganar en 2023 la gobernación, que en ese momento se llamó Unidos para Cambiar Santa Fe. Esta coalición está conformada por la UCR, Pro, Encuentro Federal Republicano, Hacemos y el PDP. Pullaro ofreció encabezar la lista de diputados nacionales a la vicegobernadora, Gisela Scaglia, que es la presidenta de PRO en Santa Fe, y pretende que sea secundada por un dirigente radical identificado con el gobierno provincial.

El único sector político que falta confirmar si no irá por fuera es el Partido Socialista. La decisión se tomará al filo del cierre, según prevén fuentes de ese sector político. El miércoles se reunió la Junta Ejecutiva Provincial y en el plenario, al que asistieron más de 20 representantes, el PS definió delegar en la mesa política partidaria la decisión. La espera tiene que ver con el ofrecimiento que le habían hecho al socialismo de darle el tercer lugar, pero con el correr de las horas esa propuesta mejoró y Mónica Fein, actual diputada nacional que termina mandato este año, podría ser la segunda en la nómina, aunque también asoma como posible postulante el exministro de Gobierno Pablo Farías.

El peronismo cerró filas con la alianza Fuerza Patria, algo que hace unas semanas estaba en duda. En un principio había surgido un conflicto con el sector que encabeza el exgobernador Omar Perotti. La paz se rubricó en la inscripción de esta coalición de sectores internos del PJ, pero la puja más intensa será con el cierre de listas. El peronismo renueva tres bancas en la Cámara baja, que actualmente están en manos de Eduardo Toniolli, Roberto Mirabella y Magalí Mastaler. Los dos primeros tienen intención de renovar sus mandatos. Agustín Rossi, exjefe de Gabinete, también aspira a encabezar la nómina de legisladores nacionales. El hecho de que no haya PASO representa una complicación para el justicialismo, reconocen en todas las vertientes del PJ.

La diversidad de vertientes que confluyen actualmente en el peronismo generará conflictos internos en el proceso de la definición de las listas. La irrupción de Juan Monteverde, de Ciudad Futura, un sector que no proviene del PJ y está aliado con el Movimiento Evita, provocó desacoples en la estructura tradicional, sobre todo después de ganar la elección a concejales en Rosario.

Karina Milei viajó a Rosario para presentar sus candidatos; estuvo escoltada por Martín Menem y Romina Diez

Los libertarios no apostaron a ninguna sorpresa en el armado santafesino, que es recientemente nuevo. Según fuentes de LLA, la actual diputada nacional Romina Diez será quien encabece la lista oficialista, que no estableció acuerdo con ninguna otra fuerza. Son libertarios puros, como Diez, que es una legisladora de bajo perfil en Santa Fe, pero de estrecha relación personal con Karina Milei. Diez, que es una economista que antiguamente estuvo ligada a la Fundación Libertad, tendrá que enfrentar una campaña que amenaza ser intensa en la provincia. Su estilo característico es no tener contacto con los medios y manejarse exclusivamente por las redes sociales. La última perfomance electoral en Santa Fe, en junio pasado, no fue buena para los libertarios, que ganaron en solo dos localidades de las 65 que estaban en juego. En Rosario, quedó en segundo lugar con un candidato mediático, como es el periodista Juan Pedro Aleart.

En 2023, ingresaron tres libertarios a la Cámara de Diputados, como Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci. Ahora, aspiran a ganar cinco de las nueve bancas que se ponen en juego, aunque los últimos resultados electorales marcan otra realidad.